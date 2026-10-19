Una por una, quiénes son las 15 semifinalistas de Popstars y cuándo es la final

Popstars definió a las quince semifinalistas que siguen buscando un lugar en Chapeaux, la banda femenina que surgirá del programa conducido por Nicolás Vázquez. Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García tienen por delante la elección de las cinco integrantes. Entre las candidatas hay experiencias musicales muy distintas, desde actuaciones callejeras hasta participaciones anteriores en concursos televisivos.

Después de las audiciones y los talleres, las aspirantes tuvieron que demostrar cómo cantan a solas y qué pueden aportar a una formación grupal. También escribieron canciones y prepararon coreografías. El nombre de la banda y su primer recital ya están anunciados, mientras crece la expectativa por la definición y por conocer quiénes continuarán juntas después del concurso.

Quiénes son las 15 semifinalistas de Popstars

Las quince clasificadas de Popstars quedaron definidas en el capítulo del 13 de octubre, después de la eliminación de Florencia “Bhae” Gutiérrez. Kala Bidner consiguió el último pase, tras quedar frente al jurado junto a la concursante que finalmente se despidió. Las demás habían recibido la confirmación durante la misma emisión, algunas directamente y otras después de la deliberación de los especialistas.

Las 15 semifinalistas de Popstars que buscan integrar Chapeaux.

Entre ellas está Hannah Moheda, de Temperley, que cantaba en la peatonal de Lomas de Zamora. Clara Marain ya había alcanzado las semifinales de Canta Conmigo Ahora, donde levantó a los cien jurados. Kala Bidner interpretó el Himno antes del amistoso entre Argentina y Estonia; Oriana Ledesma Castillo viajó desde Chaco y contó que inicialmente su familia desconocía su participación. Tiffany Arzouyan sorprendió con los agudos de “Como la flor”.

Las pruebas de composición también mostraron cómo trabajan juntas. Juana Distefano y Constanza Sapia integraron “Las loquitas”, el equipo elogiado por “No sos tan especial”. Brisa Alloco Bou participó de “La Trinchera”, con “Casi amor”, y Sofía Helmich formó parte de “Las 4x4 todoterreno”, que presentó “Mejor te bloqueo”. Mía Piñeiro compartió con Clara el grupo “The gang”, que tomó a Sofía Gonet como inspiración para escribir “Diosa”.

Completan el grupo Magalí Altamirano, Micaela Dobarro, Lola Santillán, Lourdes Pereyra y María Adolfina Pérez. El repertorio argentino las llevó a explorar otros estilos: Micaela cantó “Alfonsina y el mar”; Lola, “Nos veremos otra vez”; Lourdes, “Garganta con arena”; y Adolfina, “Nada”. Magalí había conseguido uno de los cuatro pases directos en la prueba de canciones de amor a piano, junto con Mía, Clara y Oriana.

Cuándo es la final de Popstars y cuándo debutará Chapeaux

La fecha confirmada para la final de Popstars es el martes 3 de noviembre, según dieron a conocer en los últimos días. Chapeaux se presentará el jueves 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena, en Villa Crespo. El conductor les comunicó la noticia a las participantes durante el mismo episodio en el que conocieron el nombre del grupo y supieron que serían cinco las elegidas. La reacción de las concursantes quedó registrada en un video publicado por el canal.

Las participantes conocieron el nombre de la banda y la fecha del show.

Las evaluaciones combinan canto, baile, interpretación y trabajo en equipo: además de sostener una actuación individual, las jóvenes deben responder a consignas compartidas y adaptarse a las voces de sus compañeras, una exigencia central para integrar una banda. Mientras continúa esa selección, las quince semifinalistas de Popstars conservan la posibilidad de formar parte de Chapeaux. Solo cinco llegarán al proyecto anunciado, que ya tiene un escenario reservado para enero. Antes, el programa deberá resolver la composición del grupo.