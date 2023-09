Ramiro Marra (40) recibe a CARAS en traje y disculpándose porque no pudo traer al adorado Marrita, su “hijo-perro” Bulldog Francés. “Lo dejé al cuidado de ‘sus abuelos’ porque se hubiera estresado bastante si estaba en la producción fotográfica”, comenta el candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el partido de Javier Milei.

Tras terminar la sesión de fotos, se saca los guantes de boxeo que usó en una de las tomas, y se dispone a hacer la entrevista. Atípica, sin clichés. El podría llamarla: Libertaria. Dice que desde quinto año del colegio tiene con su familia una empresa del rubro financiero llamada “Bull Market Group” (la primera casa de cambio en internet de la Argentina y que Marra perfiló como “Fintech”, por aplicar nuevas tecnologías a actividades de inversión).

Ramiro Marra candidato a Jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza.

“Mi trabajo es hacer que la gente gane plata y administre mejor su dinero (…). Mi empresa tiene más de 100 empleados. Además contrato proveedores y productores, ayudo a casi 300 familias”, admitió Ramiro Marra que le asegura a CARAS que sus títulos universitarios no le parecen relevantes.

El candidato tiene 40 años y estudio finanzas y políticas públicas.

“El mundo de hoy va mucho más rápido que los títulos de la universidad. Estudié Finanzas en la Universidad del Salvador, hice un posgrado de Políticas Públicas en la Universidad Di Tella y estudié en la Singularity University de la NASA”, comenta quien con su canal de YouTube brinda educación financiera de forma gratuita y ganó el premio Martín Fierro digital, en la categoría de “Mejor Contenido Temático Profesional”.

El amigo de Javier Milei Escribió tres libros: “Hablemos de Guita”; “Hacen falta huevos”; y el día anterior a esta entrevista lanzó el tercero: “Viva la Libertad. Por qué hay que ser liberal”. “Trato de hacer llegar las ideas del liberalismo a más cantidad de gente. Además, por supuesto, brindo las diferentes propuestas que se pueden aplicar tanto en la Argentina como en la Ciudad de Buenos Aires”, dice.

Ramiro Marra explica cómo bajó siete kilos comiendo atún

Ramiro Marra afirma que vive en el centro de CABA, duerme en Puerto Madero y se crió en el barrio de Coghlan. Tiene 400 mil seguidores en Instagram; 400 mil en YouTube; 250 mil en Twitter; y 350 mil clientes en su empresa que confían en ella para desarrollar sus inversiones.

“Soy un emprendedor, un Influencer por la cantidad de seguidores, pero ante todo soy un argentino que está harto de todo lo que está pasando en el país. Quiero cambiar la realidad, por eso me metí en política con Javier Milei. Y lo voy a hacer con mis ideas, las ideas del liberalismo”, asegura quien es fanático de Boca Juniors.

Ramiro Marra aseguró que bajó de peso reemplazando la chatarra por atún.

Luego, Marra explica cómo hizo para adelgazar varios kilos. “Hago actividad física, pero bajé siete kilos comiendo atún. Hasta hace un año, cuatro o cinco veces por semana, consumía comida rápida (“Chatarra”). Dejé de comer eso y pasé a las latas de atún. Y ahora hago un mix de las dos cosas”, confiesa refiriéndose al alimento que usó como símbolo de la inversión.

En su momento, Ramiro Marra explicó: “Ahorro en latas de atún como sentido simbólico de dónde terminamos los argentinos. Tenemos que sacarnos los pesos de encima y comprarnos lo que podemos. Y la lata de atún, por tamaño y precio, es el mejor ahorro e inversión”.

Ramiro Marra: su perfil en Tinder y la depilación definitiva

Cuando se le pregunta sobre su actualidad sentimental, afirma: “Estoy soltero y sin apuro. No duro mucho en las parejas. Lo analizo con el terapeuta y si querés lo llamo para que te explique cuál es su teoría de porqué me sucede (Risas)”. También confiesa que utiliza Apps de Citas para conseguir pareja. “Soy un hombre soltero, tengo 40 años y la mayoría del tiempo de mi vida estuve sin pareja. Me gusta la tecnología... ¿Por qué no voy a usar Apps de Citas? Te muestro qué dice mi perfil de Tinder: ‘Aprendo más de lo que enseño, no soy perfecto pero trato de serlo’. Y también te muestro los Matchs que tengo… No cualquier político te muestra los Matchs que tiene en Tinder durante una entrevista, eh…”, se jacta.

Ramiro Marra aseguró que usa apps de citas y mostró su matchs.



En tren de confesiones, Ramiro habla sobre su apariencia. “No le doy bola a la moda. Me hice la depilación definitiva pero no por una cuestión estética, sino por un tema de limpieza. Me siento más limpio. Me pongo trajes para que no me rompan las pelotas todos los que se creen que son asesores políticos en la campaña (Risas). Si me pongo una remera, unos dicen que me queda bien, otros que me la saque. En cambio, con el traje están todos de acuerdo. Además, he tenido el pelo de varios colores y llegué a usar rastas… Me encanta hacerme cosas en el pelo, pero ahora tengo otras prioridades", declara.

Ramiro Marra cuenta cómo Javier Milei pasó a ser de su profesor a su líder y amigo

Marra posa con un busto del Joker, el villano de Batman. “Venían a sacarme fotos para revista CARAS y quería que fuesen copadas. Igualmente te digo: prefiero al Joker antes que al Pinguino. Tomalo en el sentido que quieras (Risas)”, dice aludiendo al apodo que tenía un fallecido ex presidente de la Argentina que estaba en las antípodas de su pensamiento político.

Ramiro Marra.

El candidato a Jefe de Gobierno porteño cuenta que conoció al líder de su espacio, Javier Milei, cuando era su profesor en la Universidad del Salvador, en la materia Microeconomía. “El destino nos unió a través de las redes sociales, los medios de comunicación y, ante todo, nos unieron las ideas. Ideológicamente estoy muy alineado con todo lo que piensa Javier. El no me eligió, el camino nos encontró. Y fundamos un espacio que se llama ‘La Libertad Avanza’. Es una persona a la que yo le tengo mucho cariño y respeto, y a la que considero mi amigo. Puedo tener amigos que piensan diferente a mí, pero Javier es un amigo que piensa igual que yo”.

Y para finalizar, Marra no titubea al imaginar cuál será el resultado de las próximas elecciones donde Javier Milei es candidato a presidente: “Estoy seguro de que Milei va a ser Presidente y yo, Jefe de Gobierno. Igualmente, la historia no nos va a juzgar por los cargos que ocupemos, sino porque con nosotros las cosas cambien y empiecen a mejorar”, concluye.

@fabicataldo_

Fotos: E.Pagés/Perfil