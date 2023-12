Camila Homs está en la escena mediática después de que Carolina Alurralde, ex de José Sosa, confirmara que está embarazada.

La ex mujer del deportista y mamá de sus hijas aseguró que la pareja está en la dulce espera en diálogo con Socios del Espectáculos.

"Me enteré que se van a vivir juntos, que ya alquilaron una casa, que van a compartir las familias, que van a hacer una unión", dijo la joven en el ciclo de El Trece.

Luego, contó una actitud que habría tenido su ex pareja, José Sosa, que confirmaría que Camila Homs está esperando un bebé.

"Me dijeron que el padre les preguntó si estarían contentas con un bebé en camino, o una cosa así. Para mí está embarazadísima porque el padre les dijo eso, se van a vivir juntos, ella dejó el Bailando y se casan. Es un montón. Creo eso. Para mí es una sensación y es una cadena de cosas que certifican que es así”, comentó muy segura.

La reacción de Camila Homs a las versiones de la ex de José Sosa

Lejos de confirmar o negar esta versión, Camila Homs se mostró feliz y más enamorada que nunca de José Sosa.

La modelo subió un tierno video con el deportista en Punta del Este donde se los veía muy acaramelados. "Vos" escribió sobre ese video.

Horas antes, Liliana, la mamá de Camila Homs, fue consultada por estas versiones y negó que su hija esté en la dulce espera. "No, por favor, ya tengo 4 nietos. Ni idea, imagínate que no tengo idea. Si estuviera embarazada, lo sabría. Como no voy a saber yo que soy su mamá", disparó.