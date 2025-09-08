Luciano Cáceres confirmó cuál es su relación con Juana Viale tras los rumores de romance

Luciano Cáceres es uno de los intérpretes más versátiles de Argentina. Su carrera lo ha llevado a participar tanto en teatro como en televisión y en cine, consolidándose como un artista respetado en el medio. En una reciente entrevista en el ciclo Sola en los bares de Radio Conexión Abierta, donde participó como codirector de la obra Subacuática, habló sobre su vida profesional y personal.

Luciano Cáceres

En ese contexto, surgió una pregunta que viene sonando fuerte desde hace mucho tiempo: un supuesto romance con Juana Viale. Y es que Luciano Cáceres y la actriz compartieron escenario durante tres meses en el club Estrella de Maldonado, y el próximo año volverán a encontrarse en un nuevo proyecto teatral, lo que alimentó las especulaciones.

Luciano Cáceres se pronunció sobre su vínculo con Juana Viale

Durante la entrevista, Luciano Cáseres descartó categóricamente los rumores que lo vínculan sentimentalmente con Juana Viale, a quien definió como una colega muy cercana: “Gran compañera. Hicimos un montón de cosas juntos”, expresó el actor, dejando claro que no hay nada en donde indagar.

Juana Viale

Sin embargo, la periodista Karim González insistió en la posibilidad de un affaire, a lo que Luciano Cáceres aclaró: “Es que no todo tiene que pasar por ahí. Uno puede ser amigo y hacer cosas juntos”. De esta manera, el intérprete dejó en claro que su relación con la nieta de Mirtha Legrand se enmarca en lo profesional y en una amistad de larga data, que se traduce en la continuidad de sus proyectos laborales.

Luciano Cáceres contundente sobre la exposición mediática

Más allá de aclarar su vínculo con Juana Viale, Luciano Cáceres aprovechó el espacio para referirse a la forma en que mucho colegas manejan su vida privada en relación con la exposición mediática: “Siento que hay muchos colegas que lo pueden hacer muy bien e incluso sacan beneficio de su vida privada, hasta le pueden poner un precio: ‘te cobro tanto’. Yo no lo sé hacer”, confesó.



Luciano Cáceres

Además, Luciano Cáceres remarcó que su prioridad está en su oficio, no en el espectáculo de su intimidad. “A mí me gusta actuar y quiero que lo público sea mi oficio. Después, mi casa, mis afectos, mis cosas buenas y malas… todos sufrimos, todos padecemos, todos tenemos momentos difíciles, y eso hay que cuidarlo mucho. Es fundamental”, sostuvo para ponerle fin a las especulaciones sobre Juana Viale.