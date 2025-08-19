¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 19 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 19 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Mañana vas a estar con la mecha corta, Aries. Antes de discutir por pavadas, respirá hondo y contá hasta diez. En lo laboral se viene un día con varias corridas, pero lo resolvés a tu manera, con garra.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
La paciencia va a ser tu mejor arma, Tauro. No quieras que todo salga como lo planeaste porque puede haber cambios sobre la marcha. En el amor, una charla sincera te va a acercar a alguien que querés.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Martes de mucho movimiento, Géminis. Vas a sentir que estás en mil cosas a la vez, pero eso a vos te encanta. Ojo con la salud: dormí un poco más y no te llenes de café para seguir.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
El martes te invita a ponerte en modo sensible, Cáncer. Te va a tocar bancar a alguien cercano que necesita apoyo. En lo personal, es un buen día para ordenar papeles o cuentas que venías pateando.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Con el Sol todavía iluminándote, Leo, mañana vas a tener protagonismo en lo que hagas. Todos te miran, así que usá esa energía para avanzar en tus proyectos. En lo afectivo, alguien puede sorprenderte con un gesto lindo.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
El martes se viene con introspección, Virgo. Quizás prefieras bajar un cambio y hacer las cosas a tu ritmo. No te cargues con problemas ajenos. Un rato de silencio o lectura te va a venir bárbaro.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Día ideal para armar planes con amigos o compañeros, Libra. La energía social te favorece y podés conocer gente copada. En el amor, no quieras agradar a todos: poné tus límites.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Mañana vas a estar con mucha intensidad, Escorpio. En el laburo, puede que te reconozcan un esfuerzo que venías haciendo. Ojo con ponerte demasiado controlador en tu pareja o en tu familia.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Martes con ganas de aventura, Sagitario. Si podés salir de la rutina, aunque sea un paseo corto, te va a renovar el ánimo. En lo laboral, buenas noticias relacionadas con proyectos que venías esperando.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
El martes te pide orden, Capri. Te conviene enfocarte en las cuentas, papeles o trámites que dejaste colgados. En el amor, un gesto chiquito puede significar mucho: no subestimes los detalles.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Se viene un día de charlas importantes, Acuario. Vas a tener la chance de decir lo que pensás y que te escuchen. En lo sentimental, podés sentir que alguien se abre con vos de una manera inesperada.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Mañana es ideal para que cuides tu energía, Piscis. No te cargues de responsabilidades que no son tuyas. Un rato de descanso, música o arte te va a equilibrar. En lo afectivo, momento de ternura con alguien especial.