Todas las fotos de Guillermina Valdés y Fran Stoessel, el hermano de Tini, en una exclusiva cena en Costanera

Guillermina Valdés y Fran Stoessel, el hermano de Tini, asistieron al restaurante "Sendero" ubicado en Costanera y disfrutaron de una velada única. La actriz y el joven llegaron por separado y no fueron los únicos en estar presentes en este evento que habría sido organizado por Francisco en el marco de la inauguración del negocio gastronómico.

Cada invitación nocturna que proponga un plan divertido y un momento de desconexión total de la agitada rutina es ideal para las celebrities. En esta oportunidad, Guillermina Valdés y Fran Stoessel no dudaron en asistir a la apertura de un restaurante en Costanera y posar frente a los fotógrafos que se encontraban en la puerta del sitio.

Guillermina Valdés se mostró sonriente y con un osado look: mini falda negra de una reconocida firma deportiva en tono negra con detalles blancos, y un top ajustado de cuero negro con escote en “V” y mangas largas, que le aportó un toque sofisticado y sensual.

Su outfit se completó con medias finas negras y botas XL de cuero con taco y punta triangular. Sin dudas, la artista y expareja de Marcelo Tinelli apostó por un atuendo fashionista con guiños sporty chic. Como accesorio, llevó una tote bag de cuero y con cadena dorada.

Guillermina Valdés

El evento contó con platos gastronómicos, cócteles de autor, DJ set y más famosos como Francisco Stoessel, quien llegó acompañado de sus padres, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel. El joven lució un look total black relajado y con aires sofisticados: camisera negra de mangas cortas y pantalón de corte amplio.

Según trascendió, la familia Stoessel aguardaba hasta último momento la llegada de Tini, quien había vuelto de México pasadas las 22 horas tras promocionar su serie "Quebranto". Sin embargo, la artista habría tenido fuertes dolores de cabeza y prefirió ausentarse.

Fran Stoessel

Otros de los famosos invitados al sitio gastronómico que abrió sus puertas en Costanera fueron: Brenda Gandini, Franco Masini, Sabrina Garciarena y Rosario Ortega. Todos ellos posaron sonrientes en la entrada del restaurante y cautivaron con sus vestimentas "de noche".

Brenda Gandini

Brenda Gandini, quien acaba de cumplir 41 años, optó por un look femenino y relajado con un toque retro. La actriz y pareja de Gonzalo Heredia escogió una blusa off shoulder ajustada en negro con lunares blanco y la combinó con un pantalón wide leg negro y un cinturón con hebilla dorada que enmarca la silueta. El accesorio que acompañó su propuesta fue una cartera pequeña en tono bordó con textura croco, que dio un contraste elegante al estilismo.

Franco Masini

Franco Masini, por su parte, eligió un outfit relajado y bohemio: remera blanca básica estampada, pantalón holgado en tono verde claro con efecto desgastado y cardigan tejido oversize en gris con estampados en amarillo y verde, en sintonía con las tendencias de moda nostálgica y artesanal. Para completar, el actor sumó zapatillas negras, lo que le brindó un aire urbano que equilibró las prendas.

Rosario Ortega

Por último, Rosario Ortega llevó un look total black con guiños rocker y modernos. La artista lució una remera básica negra como base, una campera estilo biker con detalles en blanco y un pantalón negro de corte holgado. Además de su abrigo, las botas negras de caña media y taco fino se llevaron todas las miradas.

Germán Paoloski y Zorrito Von Quintiero

Alejandro Stoessel.

Sabrina Garciarena.



