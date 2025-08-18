La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi se separó de su novio: llevaban siete años juntos

Cuando se conoció la noticia de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, comenzaron a sonar decenas de rumores de toda índole. Hoy, finalmente se confirmó que una de las protagonistas de esos trascendidos también terminó su relación de pareja tras siete años, algo que no hizo más que generar muchísimo revuelo y revivió las especulaciones.

Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Dai Fernández se separó de su novio tras los rumores de romance con Nico Vázquez

Sobre el cierre de Intrusos, Paula Varela confirmó que Dai Fernández, la contraparte de Nico Vázquez en Rocky, se separó de su novio, Gonzalo Gerber."Es una separación que va a dar que hablar porque trae aparejado otras especulaciones”, dijo.

Nico Vázquez y Dai Fernández.

Estas palabras de la periodista surgen porque la actriz en cuestión fue una de las apuntadas como terceras en discordia en la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi. En su momento, se dijo que la chica había cautivado a su compañero de elenco, a tal punto que se había enamorado de ella perdidamente. Una información que después fue desmentida de todas las maneras posibles, pero que quedó en el imaginario de la gente.

Varela explicó que Fernández llevaba siete años con Gerber, pero que su relación estaba en crisis. Una situación desfavorable que se habría acrecentado y terminado de estallar con los rumores que la vincularon a Nicolás Vázquez.

El papel de Dai Fernández en Rocky con Nico Vázquez

Dai Fernández interpreta a Adrian Pennino, el interés romántico de Rocky Balboa en la obra de Nico Vázquez. Un papel que contribuyó a la tanda de rumores y elucubraciones que se dieron en las últimas semanas.

Nico Vázquez y Dai Fernández en la presentación de Rocky,

No es la primera vez que Nico Vázquez y ella trabajan juntos. Tras una larga trayectoria, la actriz reemplazó a Julieta Nair Calvo en “Tootsie” y se destacó tanto que el actor no dudó en convocarla cuando se puso al hombro la difícil tarea de llevar Rocky al teatro.