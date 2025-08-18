Gimena Accardi y la infidelidad a Nico Vázquez: "Va a reconocer que se equivocó"

Tras la fuerte tormenta que sacudió al mundo del espectáculo, Gimena Accardi enfrentará públicamente la confirmación de su infidelidad hacia Nico Vázquez. Según reveló Laura Ubfal, este martes en LAM, la actriz hablará por primera vez del tema y asumirá su error frente a todos. Se presume que sea en Olga en "Soñé que volaba".

Gimena Accardi hablará sobre su infidelidad a Nico Vázquez

La periodista adelantó que Accardi hará una declaración en la que no solo "va a reconocer que se equivocó", sino que también agradecerá el silencio de Nico, quien decidió no salir a hablar en ningún momento para protegerla. La actitud del actor fue clave en medio del escándalo, ya que eligió priorizar el vínculo y la intimidad de la pareja por sobre la exposición mediática.

Este esperado pronunciamiento de Gimena Accardi se dará después de que Ángel De Brito revelara en LAM que se había separado de Nico Vázquez después de varios años de relación y que, la razón principal de la ruptura había sido por una infidelidad de su parte.

Según el conductor, la intérprete sostuvo un vínculo secreto con un compañero de trabajo que, está casado y tiene un hijo. Asimismo, se supo que la mujer del tercero en discordia ya está al tanto del romance que ellos tuvieron porque el actor encargado de encarnar a Rocky la llamó para darle la lamentable noticia.

El matrimonio, que siempre fue considerado uno de los más sólidos de la farándula argentina, atraviesa así su gran capítulo final. Aquella historia de amor que comenzó en el 2007 concluye con una inesperada infidelidad de Gimena Accardi hacia Nico Vázquez.

