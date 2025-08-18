Confirman la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: la infidelidad menos pensada

Los rumores se volvieron realidad. Gimena Accardi y Nico Vázquez se han separado. Desde LAM confirmaron la noticia, y Ángel De Brito reveló que hubo una infidelidad por parte de la actriz.

Los detalles de la infidelidad de Gimena Accardi hacia Nico Vázquez

Según Ángel, Nico Vázquez tiene las pruebas de la infidelidad, al parecer la relación era desde hace meses, pues trabajan juntos en el teatro. "La gente del entorno sabe. Es un secreto a voces", sentenció el conductor. Asimismo, trascendió que el tercero en discordia en el matrimonio entre el intérprete de Rocky y Gimena Accardi sería un compañaro de la actriz que está casado y con un hijo.

"Nico llamó a la mujer del amante de Gimena", aseguró en otro tramo del programa Pepe Ochoa, quien confirmó que, esta otra mujer se enteró hace poco del vínculo secreto. En esta misma línea, Ángel De Brito ventiló el estado anímico de Vázquez, según el conductor, al principio estuvo muy mal por descubrir la infidelidad de su esposa, pero que, ahora, pasado los meses y con pruebas en mano, está procesando todo de la mejor manera. También adelantó que el divorcio está en pleno desarrollo, enfatizando así que la separación es inminente.

Las angelitas no pudieron descifrar la identidad del tercero en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi, pero será cuestión de horas para que se filtre quién fue el culpable de esta abrupta separación. "Ella entonces no lo ama"; dijo una de las panelistas cuando Ángel De Brito dio a entender que la actriz estaba muy bien en la actualidad y que poco le importaba el estado anímico de su excompañero de vida.

Cómo comenzó la historia de amor de Nico Vázquez y Gimena Accardi

La relación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi comenzó en 2007 durante las grabaciones de la telenovela "Casi Ángeles". Aunque en la ficción eran pareja, su conexión trascendió la pantalla y comenzaron a salir en secreto mientras él aún estaba casado con Mercedes Funes. Después de su divorcio, formalizaron su relación y se mudaron juntos a los seis meses.

AM