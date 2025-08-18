Fernando Burlando: “No soy un hombre poderoso, pero tengo herramientas únicas”

El reconocido abogado penal Fernando Burlando participó de una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +CARAS. Durante la cálida conversación, el letrado, quien recientemente representó a Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi —que derivó en una condena de 19 años de prisión—, reflexionó sobre su carrera, su imagen pública y las herramientas que lo llevaron a ser uno de los abogados más influyentes de la Argentina.

Trayectoria y vida de Fernando Burlando

Nacido en La Plata y con 60 años de edad, Burlando acumula más de tres décadas de experiencia en el mundo jurídico, donde encabezó casos de gran repercusión nacional e internacional. Entre ellos, la representación de los padres de Fernando Báez Sosa, joven asesinado en Villa Gesell por ocho rugbiers, en un juicio que terminó con cinco condenas a prisión perpetua y tres sentencias de 15 años de cárcel.

Fernando Burlando y Héctor Maugeri en +CARAS.

En lo personal, desde hace más de una década comparte su vida con la modelo e influencer Barby Franco, con quien tiene una hija, Sarah. Su figura trascendió el ámbito judicial para instalarse como un personaje mediático con fuerte llegada popular, sin perder su impronta de abogado carismático y de carácter serio.

Poder, herramientas y libertad

Al inicio de la charla, Maugeri recordó una de las frases más contundentes de Burlando: “No soy un hombre poderoso, pero tengo herramientas poderosas para saber qué pasa detrás de los casos”. A lo que el letrado respondió: “Es una gran síntesis de lo que uno ha construido en la profesión. Tal vez la sociedad piense que soy una persona con poder, pero sería un error creerlo. Lo que tengo son herramientas que me ponen en un lugar especial”.

Consultado sobre si es un abogado caro, el profesional razonó: “La libertad es el valor más caro. Ese es el precio que yo le pongo. En todo sentido, lo más preciado es la libertad. Después, depende de lo que cada uno considere que vale la libertad”.

“No soy un hombre poderoso, pero tengo herramientas únicas”, afirmó.

Principios y compromiso

Más allá de la exposición mediática, Burlando destacó cuáles son los principios que lo guían en su trabajo: “La justicia es uno de mis objetivos. Me molesta la desigualdad, la injusticia. Me duele el dolor ajeno. Desde mi humilde lugar, cuando puedo revertir situaciones, trato de levantar la mano”.

Cuando Maugeri le preguntó por qué lo elige la gente, respondió con humildad: “No sé, pero yo, si tuviera que elegir abogado, me elegiría a mí. Sobre todo por el compromiso. Soy un tipo que se compromete desde el principio hasta el final, hasta donde dé. Eso es importante”. Ese valor lo asocia a la educación que recibió desde su familia: “El compromiso fue una de las mejores enseñanzas de mi viejo, sin lugar a dudas”.

"Soy un abogado que se compromete desde el principio hasta el final".

En su análisis personal, Burlando remarcó que su vocación va más allá del ejercicio de la abogacía: “Creo que tiene que ver con mi personalidad, va más allá de mi profesión. El compromiso y la idea de proteger es algo que tuve desde chico con mi hermano y mi familia. Fui abogado, fui guardavidas, siempre estuve con un compromiso que trasciende mi persona y tiene que ver con la sociedad”.

De esta manera, Fernando Burlando dejó en claro en +CARAS que, más allá de los casos mediáticos y de su imagen pública, su carrera se sostiene en valores inquebrantables: la justicia, el compromiso y la defensa de la libertad.