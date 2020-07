Reapareció Juan Martín Del Potro tras la ruptura con "Jujuy" Jiménez

A pesar de cultivar el perfil bajo, Juan Martín Del Potro reapareció en las redes sociales tras meses de silencio mediático y en medio de su ruptura con Sofía "Jujuy" Jiménez. El deportista no acostumbra a realizar declaraciones a la prensa pero mantiene una actividad moderada en sus plataformas.

Tras algunos meses de distancia, el tenista volvió con todo para mostrar el inicio de su entrenamiento después de la lesión en su rodilla que lo obligó a bajarse de la actividad. "Hoy vine a pasar el día con mi amiga! Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre", contó el tenista en una de sus primeras publicaciones después de cuatro meses.

Luego, compartió algunas postales más de rutina física para volver a las canchas cuando se habiliten los torneos. Sobre su separación con "Jujuy" , "Delpo" no hizo declaraciones pero fue la modelo quien se dedicó a contar qué es lo que había pasado entre ellos.

"Estamos separados, pero estamos bien. Hoy la realidad es esta, estamos en distinta sintonía. No sé si fue por la pandemia", explicó. "Lo adoro a Juan, lo quiero un montón... nos queremos mucho. Fue a Jujuy a un casamiento y era la revolución del pueblo. Yo pensaba: 'Pobre pibe'", expresó semanas atrás en PH.

Luego, la celebridad argentina dio detalles acerca de su ruptura y abrió las puertas a un posible regreso: "Juan Martín no me rompió el corazón. No sé qué decir. Nos queremos un montón, no hay nada malo para decir de él. Creo que nuestra relación realmente fue muy especial, muy sana, linda y honesta. No sabemos qué va a pasar".