El universo Hollywood está de fiesta, la actriz Rebel Wilson y su novia Ramona Agruma se comprometieron en matrimonio. La notica la dio a conocer la propia actriz en su cuenta de Instagram con un romántico posteo.

Desde Disneyland, Rebel Wilson mostró el lujoso y costoso anillo de compromiso de la joyería Tiffany que le dio su novia Ramona Agruma. Ambas,con un look twin darán el sí para ratificar el amor que se tienen.

Rebel Wilson y su novia Ramona Agruma se casarán: "Dijimos sí".

"Gracias, Tiffany y por estupendo anillo y a Bob Iger y al increíble equipo de Disneyland por darnos esta mágica sorpresa", comentó la actriz.

Una de las primeras famosas en reaccionar al posteo de la actriz, fue la modelo y socialité Paris Hilton: "Las amo, chicas. Muy feliz por ustedes dos. Es una mágica forma de comprometerse".

Rebel Wilson contó la razón por la que no podía perder peso

La actriz reveló en Call Her Daddy la razón por la cual, durante varios años, no podía perder peso. Según contó la famosa, el contrato que tenía con Universal Pictures para filmar "Dando la nota", la obligaba a mantener un peso estable, donde no podía bajar ni subir más de 5 kg.

“Esperé a que Dando la nota hubiera terminado”, reveló Rebel Wilson en el podcast, y agregó: “No podía perder mucho peso porque así estaba estipulado en el contrato de las películas".