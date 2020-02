El reclamo de Marcela Tinayre a Mirtha Legrand

En una entrevista para el semanario "Hola", Marcela Tinayre lanzó picantes palabras que no pasaron inadvertidas. Al ser consultada sobre su relación con su mamá, Mirtha Legrand, contestó: "Mirtha es mi ídolo. Vuelvo para su cumpleaños. Nunca almorcé con mamá porque hace 53 años que almuerza en la tele".

La contundente frase generó revuelo porque no quedó claro si la conductora de "Las rubias" hablaba con humor o irónicamente.

Vale recordar que pese a no tenerla en los domingos para los almuerzos, Marcela fue invitada a algunos programas de su madre. Como aquel en el que contó cuando la diva la visitó en París y se pasó siete horas eligiendo clips para el pelo en un shopping "porque allá nadie la conocía". O aquél en donde Marcela contradijo en vivo a la conductora cuando aseguró ser madre y padre de sus hijos luego de la muerte de Daniel Tinayre: "No, sos mi mamá, pero no sos mi papá", le dijo su hija en ese momento.