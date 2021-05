Revelan cómo es Alex Caniggia en las grabaciones de Masterchef Celebrity

Alexander Caniggia se convirtió en uno de los personajes más queridos de MasterChef Celebrity, y pese a que algunos concursantes lo tildan de tener "coronita" con el jurado del certamen y de salir beneficiado en algunos desafíos, lo cierto es que el hijo de Mariana Nannis probó ser un gran compañero fuera de cámara.



Lejos del personaje competitivo que creó para los televidentes, Alex se ganó el cariño de sus colegas por su gran simpatía y amabilidad. Así lo dejó en claro Cande Vetrano, participante del programa que conduce Santiago del Moro.

"Alex me parece que es la revelación, él tiene una magia que ni él sabe cómo lo hace. Es un personaje que le hace muy bien al programa", aseguró en el ciclo radial Agarrate Catalina.



Cande lo describió de "inimputable" y agregó: "Me divierte mucho su personaje, fuera de cámara es muy respetuoso y buen compañero, nada de él me lo puedo tomar a mal... Tiene como esa coraza", cerró elogiando a Caniggia.

Andrea Rincón y una dura crítica a Masterchef Celebrity

Pese a que la hemos visto tener varios cruces con sus compañeros del ciclo de Telefe, en especial con Alex Caniggia, la realidad es que estas "riñas" televisivas no existen de la forma en que se plantea en la edición y eso fue algo que Rincón quiso dejar en claro.

"Yo estoy re bien con Alex. Esa es otra cosa que también editan y no ponen las cosas que él me dice lindas, sólo ponen las malas”, reveló en el programa Implacables. "Igual, nosotros la tenemos bien clara. Cada vez que ponen al aire algo de eso nosotros nos mensajeamos y aclaramos que nos adoramos. Ya no me presto, es el tercer reality que tengo encima y sé como funciona la televisión...”, agregó Andrea quien en la noche del domingo fue la nueva eliminada del certamen.