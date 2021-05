Andrea Rincón y una dura crítica a Masterchef Celebrity

Andrea Rincón es una de las grandes revelaciones de Masterchef Celebrity, no sólo por sus divertidos momentos culinarios sino por su carisma y sinceridad.

Pese a que la hemos visto tener varios cruces con sus compañeros del ciclo de Telefe, en especial con Alex Caniggia, la realidad es que estas "riñas" televisivas no existen de la forma en que se plantea en la edición y eso fue algo que Rincón quiso dejar en claro.

"Yo estoy re bien con Alex. Esa es otra cosa que también editan y no ponen las cosas que él me dice lindas, sólo ponen las malas”, reveló en el programa Implacables. "Igual, nosotros la tenemos bien clara. Cada vez que ponen al aire algo de eso nosotros nos mensajeamos y aclaramos que nos adoramos. Ya no me presto, es el tercer reality que tengo encima y sé como funciona la televisión...”, agregó Andrea.



Pese a esto, Rincón reveló que no se enoja con la producción: “Si me tengo que enojar con alguien, va a ser conmigo por haberme metido a un reality sabiendo cómo funciona. El que se enoja pierde”, cerró.

Dani La Chepi sorprendió con su declaración: "Si gano el premio lo voy a donar"

En diálogo con El espectador, Dani La Chepi dijo que haber ingresado a MasterChef le hizo descubrir una etapa desconocida de ella misma que es la pasión por la cocina y dijo que se pasa el día googleando para buscar recetas: "Estoy re cebada. Antes no sabía nada de cocina y fui aprendiendo de a poco", dijo.

Cuando le preguntaron qué haría con el premio, si llegara a ganar, Dani no dudó ni un instante "Lo voy a donar", aseguró aunque no develó si el total y a qué institución lo hará.

Este es un gran año para La Chepi quien además de ser conocida por el gran público, también encontró el amor en brazos de un recolector de basura.

