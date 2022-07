Revelan cuál fue la reacción de Camila Homs luego de que De Paul le presentara a su hija a Tini Stoessel

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul están a full con su nuevo romance y ahora el futbolista habría dado el siguiente paso al presentar a la cantante con su hija, Francesca, de casi 4 años.

“La información que tengo, que sale del entorno de Camila Homs, es que este finde, Rodrigo, hablando con su hija por FaceTime, la hizo hablar con Tini Stoessel", aseguró Luli Fernández en "Socios del Espectáculo.



Sin embargo, esta situación que habría surgido de forma muy inocente no le habría caido nada bien a Camila Homs. "Se la presentó como una amiga. Pero esto no le habría caído bien a nadie", dijo la panelista y agregó: "No entienden por qué precipita las cosas. El contexto familiar está cada vez más complicado".



Aseguran que Tini Stoessel ya tiene la primera enemiga dentro de la Selección Argentina

Según dio a conocer el portal Primicias Ya, Jorgelina Cardonso, esposa de Ángel Di María, le hizo la cruz a Tini Stoessel, dado que ella es amiga de Camila Homs, por lo tanto, no estaría viendo con buenos ojos la presencia de la cantante, en sus más recientes reuniones de grupo.

Según se supo, Jorgelina no quiso prestarle mucha atención a Tini y habría optado por evitar estar y compartir muy cerca de ella, ahora que estuvieron todos en Ibiza, celebrando el cumpleaños número 35 de Leonel Messi.



Pero eso no es todo. De acuerdo con la fuente, Jorgelina Cardoso estaría en campaña con sus otras amigas, para cancelar a la novia de Rodrigo de Paul y evitar así que haga parte de ese selecto grupo de botineras, que están socialmente muy unidas por los trabajos de sus parejas.

El desplante por parte de la esposa de Ángel Di María, habría sido la razón por la que Tini y De Paul, hayan decidido no asistir al cumpleaños de Leandro Paredes, por lo que la pareja decidió irse a navegar y pasar un tiempo a solas, para evitar así rispideces entre las chichas.