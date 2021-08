Revelan datos sobre el affaire que tuvieron Juana Viale y Roberto García Moritán 

Mientras que Juana Viale disfruta de sus días en Francia, acompañando a su hija Ámbar para iniciar sus estudios en la prestigiosa universidad La Sorbona, distintos portales revelaron datos desconocidos sobre la relación fugaz que mantuvieron en secreto la nieta de Mirtha Legrand con Roberto Garcia Moritán.

En un móvil para Confrontados en 2019, la hija de Marcela Tinayre reveló que tuvo un affaire con el empresario gastronómico, pero que no prosperó. “Salí con Roberto hace mucho tiempo. Es un buen tipo. Salimos poco tiempo, que sea feliz" confesó Juana en aquel momento, cuando Pampita y el empresario comenzaron su relación.

“Es buen tipo, no fue mi pareja ni nada. Sólo salimos un tiempo, no fue mi pareja formal” aseguró Viale en diálogo con el programa de El Nueve. Si bien no explicó porque no funcionó el vínculo, la conductora de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, dejó en claro que quedaron buenos recuerdos de lo que vivió junto al marido de Pampita.

Parece que el romance entre Juana Viale y Roberto García Moritán fue durante el año 2018. La única vez que se los vio juntos fue durante el reestreno de la obra teatral La sangre de los árboles, donde ella actuaba.

Juana Viale imitó a Mirtha Legrand con un gracioso gesto:

Juana Viale viene reemplazando a su abuela en la conducción de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, desde que se desató la pandemia de coronavirus. Aunque se tomó unos días para viajar a Francia acompañando a su hija Ambar, la nieta de la diva dejó grabados los programas del sábado a la noche y domingo al mediodía. En esta oportunidad, la conductora comenzó el programa con mucho humor e hizo un gesto en honor a su abuela.

“Gracias por estos hermosos relojes. Juro que cuando hago esto soy Mirtha Legrand. ¡Juro!” sentenció Juana Viale, mientras mostraba el glamoroso vestido verde que llevaba puesto y el reloj. La nieta de Mirtha Legrand lucia su look de la noche, mientras el equipo de producción la aplaudía. Tentada de la risa, Viale se refirió al tan esperado regreso de su abuela a la pantalla de El Trece diciendo: “Te queremos, volvé Mirtha. Hasta los que me detestan, dicen ‘que vuelva Mirtha’. Y los que te quieren, te quieren mucho y te extrañan mucho, abuelita”.

En La Noche de Mirtha Legrand, Juana Viale recibió este sábado 21 de agosto al periodista y psicólogo Diego Sehinkman, la abogada y asesora en materia de seguridad de Juntos por el Cambio Florencia Arietto, la Dra. Otorrinolaringóloga Stella Cuevas y el modelo Hernán Drago.

