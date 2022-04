Revelan el motivo por el que Benjamín Vicuña nunca se casó con sus parejas

Benjamín Vicuña mantuvo parejas duraderas que, a pesar de los escándalos, no llegaron al altar.

A pesar de que le propuso casamiento a la China Suárez, la boda nunca se concretó y ninguno de los dos demostró prurito alguno a la hora de aplazar la ceremonia. Con Pampita, el actor chileno no llegó a esta instancia y, según La Pavada de Crónica, esta situación tiene un motivo.

Según la publicación esta decisión de "no formalizar" es una estrategia de la familia de Benjamín Vicuña para preservar el patrimonio familiar. "Para proteger sus bienes le pidieron a Benjamín que nunca se case con sus parejas", dijeron en el sitio.

Pampita y Benjamín Vicuña estuvieron juntos 10 años pero nunca se casaron.

Cómo fue la propuesta de Benjamín Vicuña a la China que nunca se concretó

A principios de 2019, tanto Benjamín Vicuña como la China Suárez confirmaron que se realizaría una boda y pusieron, como fecha estimativa de la boda, el mes de septiembre. El actor le hizo una romántica propuesta a la diosa que logró sorprenderla.

"Benja es súper correcto, no podría haber sido de otro modo. Fue después de un almuerzo en el campo familiar (de Haras de Pirque, Chile). Su familia me adoptó como a una hija, como también siento que el público chileno me transfirió el cariño que le tienen a Benja. Estar con ellos es estar en casa. Esa tarde yo estaba dispuesta a dormir una siesta, porque siempre necesito las siestas. Y Benja me insistía: 'Ey, vamos a ver los caballos'. Y yo le decía: '¡Ay, no, dejame dormir un ratito!'", contó la China en Gente.

"Llegamos a las caballerizas y se me arrodilló. Mi primera reacción fue de carcajada: '¡Levantate ya de ahí! (risas)'. Entonces sacó el anillo, comprado con su mamá –que nos miraba de lejos–, me dijo unas palabras y tiró la pregunta. Puedo asegurar que el momento fue mágico", agregó.

Benjamín Vicuña le propuso casamiento a la China Suárez en 019.