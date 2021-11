Revelan qué siente la China Suárez al ver a Mauro Icardi junto a Wanda Nara 

Luego de la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi en Dubai, la pareja no hizo otra cosa que mostrar en redes sociales todo su amor con producciones de fotos muy acarameladas y publicaciones subidas de tono. Durante el ciclo que conduce en El Trece, Ángel de Brito expuso los mensajes que la China Suárez le envió al jugador del PSG vía teléfono celular. Aunque en un primer momento, la ex Teen Ángel parecía no tener nada que ver en el escándalo del Wanda Gate, el conductor de LAM reveló la reacción de la actriz mientras se escribían, al ver a Mauro y Wanda juntos en redes sociales.

“Salió que Icardi al final pagó el hotel en el que se encontró con la China, no al revés” comenzó diciendo el conductor de Los Ángeles de la Mañana, para continuar relatando los mensajes.

“Yo no hablo con casados, pero vos sos mi permitido” es el mensaje que la China Suárez le habría escrito a Mauro Icardi. “Mauro nunca borró toda la charla que tuvo con Eugenia, pero la otra parte parece que sí” aseguró el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

“Ella agrega: ‘Me duele verte con Wanda’” aseguró De Brito en LAM.

“Vos te vas a separar de tu mujer” agregó Ángel y luego de la opinión de las angelitas en el ciclo de El Trece, cerró comentando que “La China lo bloqueaba cuando veía las historias de él con Wanda”.

La sensual foto de Wanda Nara y Mauro Icardi despertando a la mañana:

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran preparando lo que será la entrevista exclusiva junto a Susana Giménez desde el Shangri-La Paris Hotel. En la mañana del domingo, el jugador del PSG y la dueña de Wanda Cosmetics compartieron sensuales imágenes desde la sofisticada habitación con terraza y vista a la Torre Eiffel.

Wanda Nara compartió un video, donde se ve parte de la habitación, un gran desayuno servido en la sala, y lo más impresionante es la terraza con vista a la Torre Eiffel.

Por su parte, Mauro Icardi publicó una sensual foto de la empresaria, acostada en la cama. "Bonjour" escribió el deportista en su historia de Instagram.

