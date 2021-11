Revelan la fuerte frase de la China Suárez contra Paula Chaves

La relación entre Paula Chaves y la China Suárez se terminó de manera definitiva y así lo confirmó Yanina Latorre en LAM.

La panelista, dedicada a dar información sobre el escándalo que también involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi, contó un dato jugoso sobre el vínculo entre la actriz y la modelo.

" La China hizo una producción de fotos donde habló mucho. Se ve que no se da cuenta, no mide que hay productores cerca escuchando, y se pasa", dijo la periodista en LAM. "Cuestionó que se metió donde nadie la llamaba y que no tenía por qué tomar partido por Zaira. Dijo que Paula era una atrevida, mala persona y que no entendía por qué se había metido”, agregó.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre siguió dando detalles y también reveló cómo piensa la China Suárez sobre este conflicto y la posición tomada de Paula Chaves. "No quiere hablar. Tiene derecho a tomar partido, pero Eugenia dice que es una desubicada y que no la va a perdonar nunca”, dijo.

Así fue la charla entre Paula Chaves y la China Suárez

La China Suárez y Paula Chaves mantuvieron una conversación privada en medio del wandagate. Como es obvio, Yanina Latorre fue la encargada de revelar los pormenores de esta charla la semana pasada.

“Todas las desconfianzas de Wanda empezaron mucho antes del fatídico sábado donde sube la historia. Cuando empieza todo esto, Wanda le dice a Zaira y ella es la que le cuenta a Paula Chaves”, dijo la "angelita".

De acuerdo a este relato, una vez que la China Suárez recibe esta conversación le reenvía a Icardi el audio para que esté al tanto. Luego, Paula le deja un audio a La China preguntándole cómo se había metido ahí", contó la panelista y contó cuál fue la frase de la China a Paula. "Yo soy libre y a mí esto no me importa", aseguró la rubia.