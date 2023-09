Camila Lattanzio está envuelta en una nueva polémica después de que saliera a la luz la separación de Maxi Guidici y Juliana Díaz.

La ex Gran Hermano fue señalada como la tercera en discordia y, aunque Maxi negó la relación, la rubia confirmó que la intentó seducir en diversas oportunidades.

Fue en la Jaula de la Moda donde Camila contó cuál fue la frase que le habría dicho el joven cordobés y que desató el escándalo con Juliana Díaz. “Si me dicen que soy la tentación de alguien, para mí está fuera de lugar. El mismo día que internaron a Maxi, que ojalá esté bien, me puteó de arriba abajo porque Juli me había llamado y yo se lo confirmé”, contó.

Días antes, Camila Lattanzio le había confirmado a Estefi Berardi que Maxi Guidici le había mandado mensajes provocadores por Instagram y que se lo reveló a Juliana. “Soy una piba con 100 por ciento de códigos y nunca podría estar con alguien que sale con una amiga mía”, le dijo la rubia a la periodista.

Luego reveló cuándo empezó el histeriqueo de Maxi. “Primero fue en persona la primera situación desubicada. Después fue por Instagram”.

El cruce de Juliana Díaz con Camila Lattanzio

En medio de estos dimes y diretes, Juliana Díaz salió a contestarle a Camila Lattanzio dando por hecho de que estas declaraciones en los medios tenían el fin de hundirla y ensuciarla.

"Otra muerta que no sabe de dónde resurgir y dice que yo le conté a la prensa y acto seguido dice que yo le dije ‘negalo’ ¿no es contradictorio?", dijo Juliana en Twitter donde se llevó adelante el duelo verbal.

"Me cansé de escribirte, hasta te mostré una captura donde Ángel de Brito me preguntó y le dije que no tenías nada que ver, que era todo mentira y nunca me respondiste", siguió Juliana intentando defenderse de las declaraciones de la rubia.

Sin respiro, Juliana Díaz siguió con su descargo y fue contra Camila Lattanzio: "Así que no te vengas a ser la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. De terror! Y por cierto tu historia fue cambiando".