En las últimas horas, Maxi Guidici vivió un infierno, de querer quitarse la vida consumiendo un blíster de Clonazepam a tener el alta médica. Antes de este suceso, el cordobés había finalizado su relación con Juliana y mientras él se encontraba internado salió un rumor de que la santafecina le encontró mensajes con otra compañera de Gran Hermano, Camila Lattanzio. El ex Hermanito se encuentra mejor y aclaró los rumores de infidelidad.

Maxi Guidici rompió el silencio y aclaró los rumores de infidelidad a Juliana Díaz con Camila Lattanzio

El cordobés apareció luego del intento de suicidio en "'Estamos Okey'. "Juliana hizo muchísimo por mí, la amo y quiero lo mejor para ella. Habíamos tomado la decisión, pero no esperaba ver su historia de Instagram, pensé que iba a ser más adelante. Me sorprendió", dijo con respecto al comunicado que la participante del Bailando hizo.

"Si bien ya teníamos la decisión tomada, uno tiene la esperanza de poder repararla. Y esa decisión de subir esa historia, realmente es como que no tiene retorno. Ella está muy convencida. No me parece mal porque le estaba restando. Si me ven distinto es porque hay muchas veces que uno toca fondo y sirve para darse cuenta de un montón de cosas", agregó un rato después.

Sobre los rumores de infidelidad a Juliana Díaz con Camila Lattanzio, Maxi Guidici explicó: "No es verdad que le mandé mensajes. Eso es todo mentira, lo podemos hablar con Cami, tenemos una linda relación. Fue todo sacado de contexto. Ella no tiene nada que ver y es mentira. Tampoco la metan a ella ni la molesten porque ya me siento muy mal por todos los errores que he cometido".

