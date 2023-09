Camila Latanzzio rompió el silencio y aseguró que ella no fue el motivo de la ruptura entre Juliana Díaz y Maxi Guidici, pero confesó que el exparticipante de Gran Hermano le mandó algunos mensajes insinuando que le gustaba.

Juliana Díaz se hizo eco de esto y usó su cuenta personal de Twitter para compartir un descargo en el que destrozó a Camila Lattanzio. "Otra muerta que no sabe de dónde resurgir y dice que yo le conté a la prensa y acto seguido dice que yo le dije ‘negalo’ ¿no es contradictorio?", expresó la participante del Bailando 2023 en primera instancia.

La publicación de Juliana Díaz.

Juliana Díaz estalló de furia contra Camila Lattanzio

"Me cansé de escribirte, hasta te mostré una captura donde Ángel de Brito me preguntó y le dije que no tenías nada que ver, que era todo mentira y nunca me respondiste", agregó Juliana visiblemente indignada con lo que se comentó en los últimos días.

Como si eso fuera poco, Juliana Díaz fue por más contra Camila: "Así que no te vengas a ser la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. De terror! Y por cierto tu historia fue cambiando".