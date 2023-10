Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero se encuentran en el ojo del mundo del espectáculo debido a su tenso conflicto. Tras los múltiples escándalos referidos a su vínculo con la modelo, la joven optó por mantener un perfil bajo y celebrar su cumpleaños número 15 de la mano de su padre, Fabián Cubero, y su pareja, Mica Viciconte. A pesar de un conmovedor mensaje dedicado a la adolescente a través de su cuenta de Instagram en el día de su cumpleaños, la relación entre ambas sigue siendo tensa.

Nicole Neumann e Indiana Cubero

La sorpresiva reacción de Silvina Escudero tras conocer la posible razón del conflicto entre Nicole Neumann e Indiana Cubero

En una conversación en ‘Bien de Mañana’, Fabián Doman reveló el supuesto motivo de la pelea entre Nicole Neumann e Indiana Cubero, que contribuyó al distanciamiento en ellas. Según el periodista, la hija de la modelo habría decidido vivir con su padre, Fabián Cubero, Mica Viciconte y su hermano Luca, y una de las causas de conflicto sería la alimentación.

La revelación de Doman dejó a Silvina Escudero completamente descolocada. “¿Me estás cargando?”, reaccionó incrédula la panelista.

Al parecer, Indiana Cubero no quiere ser vegana, lo que desencadenó una pelea con Nicole Neumann. Según los comentarios en el programa, algunas de las historias de Instagram mostraban a la joven, Fabián y Mica comiendo asado.

“Uno de los primeros conflictos fueron las historias de Instagram, en las que se veían Indiana, Fabián y Mica Viciconte comiendo asado, algo que Indiana no puede comer cuando está con Nicole. Y lo tomaba como una provocación.”, aseguró Pablo Montagna.

Silvina Escudero no pudo ocultar su sorpresa y expresó su desacuerdo con Nicole Neumann y su pelea con Indiana Cubero. “¿Me estás cargando? Yo como vegetariana de toda la vida, de niña, no lo puedo creer. ¿Cómo no va a poder comer un pancho? Eso no está bien. Tiene que tener la elección personal de decidir si es o no es vegana.”, expresó la panelista desconcertada.

P.C