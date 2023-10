A principios de septiembre, Santiago del Moro confirmó oficialmente en el programa de streaming "Fuera de joda" que Gran Hermano 2023 comenzará en diciembre, por Telefé. Desde entonces, la producción del reality trabajó en la masiva selección de los futuros participantes y se encuentran cerca de la elección final de los nuevos "hermanitos".

Este viernes, desde "A la Barbarossa" en Telefé, se mostró en vivo a algunas de las participantes en la extensa convocatoria para el casting de la próxima edición del ciclo televisivo. Robertito Funes Ugarte se acercó a una de las jóvenes que estaban en la fila del casting, y el conductor y notero se encontró con Iara Bella, quien se presentó como la hermana de Tamara.

Cómo es la relación de Iara y Tamara Bella

La modelo tiene tres hermanos: Débora, Jonathan e Iara, siendo esta última la que aspira a entrar a la casa más famosa de la televisión y saltar a la fama.

Tamara Bella y su hija Bruna

"Me llamo Iara. Soy la hermana de Tamara Bella. Ella me dijo ‘vos mandate’”, dijo. “Vengo de Santa Fe capital. En el 2016 estuve por entrar, y dije ‘esta es mi revancha’", comenzó explicando Iara Bella. Luego, reveló por qué no pudo hacerlo en ese momento: "En 2016 tuve la posibilidad de entrar, pero me fui a Ecuador a trabajar. A modelar. ¡Este es mi momento!".

Sobre su vida personal, Iara compartió que tiene 30 años, no tiene pareja, trabaja en la empresa de su padre y es madre de una niña de seis años.

Iara Bella, la hermana de Tamara

"Mi papá es italiano, mi mamá brasilera y mi hija colombiana. Mi hija tiene seis años. Yo tengo 30. Ahora se quedó con mi mamá, no sabe nada de que estoy acá", reveló entusiasmada, aunque también admitió que dejar a su hija fue un desafío, pero considera que esta es una oportunidad única y un futuro que quiere ofrecerle.

