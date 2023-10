Gran Hermano 2022 fue todo un éxito y ahora están a nada de volver con otra edición. En principio, la fecha que tenían en mente para retomar el reality era en octubre de 2023, pero después se reveló que podría comenzar a fin de año o a principios del año que viene. Santiago Del Moro mostró el nuevo estudio y reveló la fecha de inicio del gigante de Telefe.

Santiago Del Moro mostró en sus redes sociales el nuevo estudio de Gran Hermano

El conductor muchas veces habló sobre la vuelta y no decía ninguna fecha en particular para no mentir. “La verdad que todavía no tenemos fecha, en estos días se va a saber y en esta semana voy a poder confirmar cuando”, dijo en LAM. “Marzo nunca fue una posibilidad, febrero quizás sí podría ser. Hubo una cuestión de las elecciones y ver qué pasa con el final de año", reveló Santiago.

Finalmente, Santiago Del Moro confirmó la fecha de inicio de Gran Hermano: "Diciembre 2023, vuelve Gran Hermano". "Prepárense para algo gigante", escribió el conductor junto a unos videos mostrando lo que será el nuevo estudio del reality.

AF.