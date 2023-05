Revelan que Viviana Canosa y Leo Sbaraglia vivieron un romance secreto: “Lo conoció en España”

Viviana Canosa es muy reservada respecto de su vida privada. Desde que se separó de Alejandro Borensztein, la conductora de LN+ prefiere no tocar esos temas. Es por eso que resultó tan sorpresiva la noticia de su romance de verano con el reconocido actor Leo Sbaraglia

Yanina Latorre ya había adelantado los detalles del pretendiente de Viviana Canosa, afirmando: “Se encontraban en una quinta durante el verano. Todo lo hace a escondidas. Es famoso. No es poderoso, no es político. Fue de invitado a su programa, es actor. Tiene 51 años. Es muy famoso”, sin dar a revelar el nombre.

Todos estas incógnitas fueron resueltas cuando en Nosotros a la Mañana anunciaron el amor que surgió entre Viviana Canosa y Leo Sbaraglia.

“La señora Viviana Canosa pasó fin de año en España, doy fé porque hablé con una amiga de ella. Pasó la cena de fin de año con Oscar Martínez y Marina Borensztein, a mí me dicen que hay fotos, pero yo no las tengo. Y ahí está el punto de partida para la relación con un Caballo Salvaje”, comenzó explicando Pampa Mónaco, haciendo alusión al nombre de una de las películas más exitosas que protagonizó Leo Sbaraglia.

El Pollo Álvarez entendió la referencia y lanzó: “Sí, uno dice caballo salvaje y piensa en una película y en la frase, ¡La pucha que vale la pena estar vivo!”. “No es Héctor Alterio, no es Cecilia Roth, ni Cecilia Dopazo, es un gran actor y a mí me dicen que ella conoció en España a Leo Sbaraglia”, continuó Pampa Mónaco, dejando soltar el nombre del actor que estaría en una relación con Viviana Canosa.

Los panelistas no tardaron en opinar y avalar la relación. “Me encanta, es una bomba, buen cambio”, expresó Cinthia Fernández, siempre con una lengua muy filosa. Josefina Pouso felicitó a la conductora de LN+ por estar con Leo Sbaraglia y comentó: “Todos aquellos que no nos gustaba Viviana Canosa, ahora nos empieza a gustar. Ahora la empezamos a bancar porque si conquistaste a ese muchacho, me paro y la aplaudo”.

Viviana Canosa reveló que quiere estar de novia

La conductora estuvo presente en el primer programa del ciclo radial de Yanina Latorre, quien recientemente se reconcilió con Canosa, y mostró una faceta muy diferente a la que suele mostrar en su programa de política.

Es que la angelita de LAM le consultó si estaba en pareja o si seguía soltera, a lo que Viviana Canosa contestó: “Nada, me prometí que al próximo que aparezca le doy. Hace muchísimo estoy soltera. Pero tengo que verlo y tener ganas de tirarlo contra una pared y en vivo”.

