Viviana Canosa criticó a Marcelo Tinelli y lo denunció por los manejos financieros del conductor bolivarense. La periodista aseguró que conoce a su colega desde hace treinta años, pero no le pudo perdonar una actitud que el empresario habría mantenido en su ámbito laboral.

Un notero de Socios del Espectáculo le consultó a Canosa por la actualidad de Marcelo Tinelli en América TV y el inminente estreno de Bailando por un sueño y la locutora aprovechó para hacer su descargo. "¿Vos viste el cartel, la pintada que hay de Tinelli ahí en la pared?", comenzó Canosa en alusión a un graffitti que había en la pared del canal.

Imagen reciente de Marcelo junto a Fran Tinelli y Paula Robles.

"¿Qué pintada? Amo a Vivi que nos produce la nota. ¡No! 'Marcelo Tinelli traidor'", continuó el cronista. "No puede venir a hacer el programa acá, que siempre lo hacía acá, porque debe plata. Yo hace tres meses que estoy acá y el otro día fui a comer algo y me dijeron '¿Viste la pared?'", sumó Viviana.

Ante el chiste del periodista que le dijo que ella había escrito en la pared, Canosa contestó sincera: "Pero no. Yo entro siempre por el otro lado y nunca lo vi. Debe un montón de guita. No sé dónde va a ir. Yo no sé cómo la gente debe guita y puede ir caminando por la vida como si nada. Esa es la parte en la que me enojo. No tengo nada personal con Marcelo, que lo conozco hace 20, 30 años. Pero la verdad que deberle plata a la gente, empezar un programa y no pagarle a los que les debía. Acá le debe plata a todo el mundo. No tengo nada personal, pero dale".

Viviana Canosa confesó que no quiere estar más soltera

Yanina Latorre debutó en su nuevo programa radial e invito para que participen a sus colegas Viviana Canosa y Ángel de Brito. En ese contexto, la angelita aprovechó la oportunidad para descubrir más de sus vidas personales.

Yanina la preguntó a Viviana Canosa cómo se encontraba su vida sentimental. Entonces, Viviana sorprendió al ser totalmente honesta con su respuesta. "Nada, me prometí que al próximo que aparezca le doy. Hace muchísimo estoy soltera. Pero tengo que verlo y tener ganas de tirarlo contra una pared y en vivo", reveló, sin filtros.

Yanina Latorre, Viviana Canosa y Ángel de Brito.

Por último, cerró el tema haciendo una contundente aclaración. "Ojo, soy re mojigata y tengo una cosa de conservadora, pero me gusta siempre uno solo al mismo tiempo".