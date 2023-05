Viviana Canosa fue una de las tantas argentinas que disfrutó del clásico Boca River y esta vez lo compartió con su hija Martina.

Mediante sus redes sociales, la conductora compartió una serie de fotos de la hinchada. "Nuestro primer clásico juntas", escribió junto a una imagen de la niña de 10 años fruto de su relación con Alejandro Borenzstein.

La niña se mostró feliz por este momento y también saltando y alentando en la hinchada como cualquier fanática.

Viviana Canosa subió una foto con su hija y sorprendió por su parecido: "Nuestro primer River Boca"

Viviana Canosa tuvo a Martina, su única hija, cuando estaba en pareja con Alejandro Borensztein. La periodista y el escritor anunciaron su separación en 2018. “Nos divorciamos. Fue una decisión dura de tomar, pero era la mejor. Fue de común acuerdo. El amor va a estar siempre. Nos une nuestra hija. Cuando uno tiene un hijo tiene que ser su mejor versión. Y cuando estás triste y las cosas no fluyen como te gustaría, tenés que tomar una decisión", dijo ella en su momento.

Viviana Canosa subió una foto con su hija y sorprendió por su parecido: "Nuestro primer River Boca"

La reacción de Martina cuando se enteró que Viviana Canosa podía "tener novio"

Tiempo atrás, Viviana Canosa compartió una divertida anécdota que involucra a su hija Martina y la posibilidad de que la periodista tenga una nueva pareja.

Al parecer, la niña se dio cuenta que su mamá mantenía conversaciones con una persona hasta que decidió llamarlo ella misma. “Lo llamó y le dijo ‘vos no te vengas a hacer el novio de mi mamá’. Lo reputeó, le dijo de todo. Yo volví a terapia y después me fui. Pero ella me dice: ‘Mamá, si vos me tenés a mí, ¿para qué querés conocer a alguien?’”, contó en “Polino auténtico”.

Viviana Canosa y Martina

Viviana Canosa se refirió a Mimi, ese el sobrenombre de Martina, con unas conmovedoras palabras: “Martina heredó lo mejor de los padres. Es brillante, es inteligente y es muy bella por dentro, además de que por fuera es una muñeca. Es buena, es noble, es leal. Y no lo digo porque sea mi hija. Es buena amiga, es buena compañera, es buena nieta, buena sobrina. En ambas familias, la aman todos”.

AL.M