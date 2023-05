Viviana Canosa está en el centro de la escena luego de que Yanina Latorre revelara que mantiene encuentros frecuentes con una persona de la que se desconocía su nombre.

"Tiene una cita la semana que viene es alguien con el que mantuvo encuentro desde hace un tiempo. Se encontraban en una quinta durante el verano. Todo lo hace escondidas. Es famoso. No es poderoso, no es político. Fue de invitado a su programa, es actor. Tiene 51 años. Es muy famoso", contó Yanina Latorre sobre el incipiente romance de la periodista.

Luego de la revelación de la "angelita", se supo que el hombre en cuestión sería Marcelo Mazzarrello, quien lejos de evitar el tema se refirió a los rumores y les hizo frente.

La palabra de Marcelo Mazzarello sobre el supuesto romance con Viviana Canosa

"Ya sé que es un lugar común pero... Sólo somos buenos amigos", dijo el actor en diálogo con el sitio Primicias Ya.

Consultado sobre la posibilidad de encarar un romance con Viviana Canosa y sobre los supuestos encuentros, Mazzarello fue tajante: "No, eso no ocurrió. Solo amigos. Aún si fuéramos a comer, no significaría que estamos juntos más allá de la amistad. Yo con mis amigos/as voy a comer y no significa nada", cerró.

VO