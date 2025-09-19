Revelaron la verdadera reacción de Camila Galante sobre el supuesto romance de Leandro Paredes y Evangelina Anderson

La noticia sobre un supuesto romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes sacudió al mundo del espectáculo. La modelo anunció su separación de Martín Demichelis cuando comenzó a circular la especulación de un vínculo con uno de los campeones del mundo, actualmente casado con Camila Galante.

Evangelina Anderson y Leandro Paredes

Si bien es cierto que tanto Evangelina Anderson como Leandro Paredes negaron rotundamente los dichos, el impacto de la noticia no tardó en sentirse en la familia del futbolista. Según revelaron en Intrusos, más allá de las desmentidas públicas, Camila Galante no pudo evitar atravesar un momento de angustia por el alcance mediático de los rumores.

La primera reacción de Camila Galante ante los rumores de infidelidad

Durante la última emisión de Intrusos, Paula Varela recordó que en una charla anterior Camila Galante había intentado mostrarse firme y segura en sobre su matrimonio: “En su momento yo hablé con Camila y me dijo que se rieron del rumor”, señaló la panelista, destacando que la esposa de Leandro Paredes buscó minimizar la situación.

Camila Galante y Leandro Paredes

La intención con esa primera declaración de Camila Galante era clara: transmitir confianza en su matrimonio y proteger a su familia, que hoy se encuentra consolidada junto a sus tres hijos. Sin embargo, los periodistas aclararon que, puertas adentro, el malestar si existió: “Ese rumor cayó horrible, y es fuerte porque Camila tiene un bebito y apuesta siempre a su familia”, remarcó Varela.

La ausencia de Camila Galante

Más allá de la postura inicial, la ausencia de Camila Galante en la gala de moda organizada por la revista Caras, donde estaba anunciada como una de las invitadas estelares, no pasó desapercibida. Según reveló Paula Varela en Intrusos, la decisión de no asistir al evento estuvo directamente vinculada al rumor del affaire del futbolista.

Leandro Paredes y Camila Galante

“Camila era una de las invitadas a este evento, ya tenía su vestido preparado y se estaba alistando para ir, pero nunca llegó. Cuando averiguaron por qué, dijeron que fue porque estaba en shock porque se acababa de conocer la noticia de que Leandro Paredes estaba teniendo algo con Evangelina Anderson”, relató la periodista.

Ese “shock emocional”, como lo definieron en el programa, fue determinante para que Camila Galante optara por no exponerse públicamente en un momento tan delicado. “Enfrentar una situación así después de que esto estaba en todos los canales de noticias era tremendo, así que no fue todo color de rosas”, concluyó Varela.