El llamado de Evangelina Anderson a Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes

Evangelina Anderson sigue en el ojo de la tormenta tras ser señalada como la supuesta amante de Leandro Paredes. Aunque la conductora aseguró que todo lo que se decía era mentira, en las últimas horas se conoció que habría tomado la decisión de comunicarse directamente con Camila Galante, la esposa del futbolista de Boca.

El llamado de Evangelina Anderson a Camila Galante

El escándalo con Evangelina Anderson estalló después de que Yanina Latorre contara en SQP (América) que la modelo estaba saliendo con un hombre casado. "Es el escándalo del año. Es casado, tiene hijos. No voy a decir nunca el nombre. Pero los mandé a grabar, lo tengo y no lo voy a pasar nunca", dijo la conductora en su programa.

Camila Galante y Leandro Paredes

Con el paso de las horas, el rumor tomó fuerza y fue el periodista Pablo Layus que afirmó que Evangelina y Leandro Paredes se habían conocido en un evento privado después de un partido de la Selección Argentina. Sin embargo, la ex de Martín De Michelis lo desmintió: "Desde que me separé inventaron mil historias. Que si es un futbolista casado, que si es un novio en México, nada que ver. Estoy soltera, tranquila, enfocada en mis cosas. Lo que quiero dejar en claro es que jamás en la vida saldría con un hombre casado".

A pesar de haber aclarado la situación públicamente, la ex vedette se comunicó con Majo Martino y aseguró que también quería llamar a Camila Galante. "Nos quedamos hablando y me dijo que estaba buscando el telefóno de Camila para escribirle porque quería hablar con ella. Seguramente ella ya ha hablado. Por Instagram es más fácil, pero le quiso escribir por WhatsApp", expresó la periodista.

Camila Galante fue mamá por tercera vez hace cinco meses

Qué dijo Camila Galante sobre la supuesta infidelidad de Leandro Paredes

En medio de los rumores de infidelidad, Camila Galante rompió el silencio y defendió al padre de sus tres hijos, Leandro Paredes. La inflencer habló con Paula Varela en Intrusos (América) y confesó: "Leandro me desmintió rotundamente un romance con Evangelina. Me dijo que no la conoce". Además, mencionó que fue el futbolista el que le mostró la noticia y la leyeron juntos.

Luego de aclarar la situación, Galante le confió a la periodiosta que prefería guardar silencio, pero no descartó dar una entrevista en el caso de que "la mentira se hiciera más grande".