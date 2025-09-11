Confirmaron cuándo habría ocurrido el encuentro entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes

Siguen creciendo los rumores de un romance entre Evangelina Anderson, recientemente separada, y Leandro Paredes, actualmente casado con Camila Galante. Recientemente las especulaciones de un encuentro entre la modelo y el deportista han tomado fuerza, sobre todo, tras las declaraciones en un programa de televisión.

Leandro Paredes y Evangelina Anderson

El periodista Pablo Layus, en el programa Intrusos, dio detalles del presunto episodio y mencionó que la noticia fue difundida tras conocerse la coincidencia de ambos en un evento privado, generando rápidamente comentarios en redes y repercusión en distintos portales de espectáculos.

Cuando habría sucedido el encuentro entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson

Según reveló el periodista, la coincidencia habría ocurrido luego de un partido de la Selección argentina en el estadio de River Plate. “Me dicen que los vieron en una especie de evento que se habría armado después de que Argentina jugó acá”, comentó Layus, detallando el contexto en el que se habría producido la situación.

Evangelina Anderson

La información generó una ola de especulaciones entre los seguidores de Anderson y Leandro Paredes, quienes comenzaron a debatir sobre los horarios y circunstancias del encuentro.

La reacción de Camila Galante ante los rumores de un posible romance

Frente a los rumores, Camila Galante se comunicó con la panelista Paula Varela en América TV y aclaró: “Me dijo ‘lo vi, imaginate que me mostró él la noticia, la leímos juntos, él me desmintió rotundamente el romance con Evangelina, me dijo que no la conoce’”, relató Varela, dejando en claro que la esposa de Leandro Paredes negó categóricamente cualquier acercamiento con la modelo.

Camila Galante y Leandro Paredes

Según trascendió, Camila Galante no quiso dar más declaraciones y optó por mantener silencio sobre el tema de un posible romance entre Leandro Paredes y la modelo, evitando alimentar especulaciones adicionales. Aun así, los rumores continúan circulando en medios de espectáculos, generando debates sobre la vida privada del futbolista y la repercusión mediática que rodea a los protagonistas.