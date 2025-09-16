Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, defendió a Camila Galante tras el escándalo con Evangelina Anderson

Evangelina Anderson fue señalada como la amante de Leandro Paredes y se desató un escándalo. Si bien la conductora salió a desmentir los rumores y afirmó que "nunca se metería con un hombre casado", el futbolista buscó terminar con las especulaciones y compartió una foto con su familia.

En ese marco, Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, salió al cruce en las redes sociales y le brindó su apoyo público a Camila Galante, la pareja del volante de Boca.

El contundente mensaje de Jorgelina Cardoso a Camila Galante, la esposa de eandro Paredes

En las últimas semanas, Evangelina Anderson fue acusada de mantener un romance con Leandro Paredes y Camila Galante, la esposa del futbolista de Boca, tuvo que salir a desmentir el affaire. "Me desmintió rotundamente un romance con Evangelina. Me dijo que no la conoce", aseguró la empresaria, intentando desviar el conflicto.

El picante comentario de Jorgelina Cardoso

Este martes, el futbolista de la Selección argentina compartió una serie de fotos con su familia y escribió: "Mi vida". Inmediatamente, Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, decidió mostrarse del lado de su amiga y dejó un mensaje que no pasó desapercibido.

"Con cada piedra que les tiren sigan construyendo el castillo… los quiero y extraño", escribió Jorgelina, defendiendo no sólo a Camila sino que además respaldó a Leandro Paredes, quien fue señalado como un "infiel serial".

Leandro Paredes y sus tres hijos

Por su parte, Camila Galante también comentó la tierna publicación de su esposo, dónde compartió las imágenes junto a ella y sus tres hijos Victoria, Giovanny y Lautaro. "Hooooolaaaaaaa mis amores", sentenció la influencer.

Qué dijo Camila Galante sobre la supuesta infidelidad de Leandro Paredes

Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, enfrentó los rumores de infidelidad con Evangelina Anderson y defendió al futbolista. En una diálogo con la periodista Paula Varela en Intrusos (América), la influencer reveló: “Leandro me desmintió rotundamente un romance con Evangelina. Me dijo que no la conoce”.

Galante también detalló que fue el propio jugador quien le mostró la noticia, y que la leyeron juntos. Si bien remarcó que prefiere no hablar más del tema, la esposa de Paredes no descarta dar una entrevista en el futuro si la situación "se hiciera más grande".