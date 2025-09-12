Tras los rumores de infidelidad, Leandro Paredes y Camila Galante se mostraron juntos en una romántica noche de teatro

Leandro Paredes fue señalado como infiel, cuando comenzaron a salir rumores de un secreto romance con Evangelina Anderson. El campeón del mundo se colocó en el ojo de la tormenta mediática, mientras que los usuarios señalaban sobre su comportamiento con su pareja Camila Galante, quien durante la infidelidad habría estado embarazada. En este contexto donde la atención está a su alrededor, decidieron terminar con los comentarios y reaparecieron juntos en una reconocida obra de teatro.

Leandro Paredes, Nicolás Vázquez / Créditos: PH Movil Press

Alejados de los rumores, Leandro Paredes y Camila Galante reaparecieron juntos

Leandro Paredes y Camila Galante decidieron reaparecer, en medio de los rumores de infidelidad. Desde hace semanas, el campeón del mundo protagonizó los titulares de los medios de comunicación al haber sido señalado de haber estado con varias celebridades, entre ellas, Evangelina Anderson. La esposa del futbolista rompió el silencio y aclaró que se trataba de rumores falsos, pero los usuarios en las redes sociales siguieron comentando al respecto.

En este contexto, la pareja decidió volver a dejar en claro su relación alejada de los rumores, y vivieron una divertida noche en pareja. Para la ocasión, fueron al Teatro Lola Membrives y, junto a un grupo de amigos, disfrutaron de la obra de teatro “Rocky”, protagonizada por Nicolás Vázquez. El momento quedó grabado por los presentes y la prensa que se encontraba en el lugar. El campeón del mundo, incluso, subió al escenario y le regaló una camiseta de Boca Juniors al actor.

Leandro Paredes y Camila Galante con el elenco de Rocky / Créditos: PH Movil Press

En el detrás de escena, se tomaron fotos junto a los actores. Paredes y Galante se mostraron sonrientes frente a la situación, y de haber sido espectadores del espectáculo. De esta manera, la pareja buscó, nuevamente, alejarse de los rumores de crisis, frente a las supuestas infidelidades que él habría tenido. Por el contrario, demostraron que siguen unidos como siempre, esta vez disfurtando de las obras que se realizan en la Argentina y que son un éxito.

Leandro Paredes y Camila Galante con el elenco de Rocky / Créditos: PH Movil Press

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar la presencia de la pareja, por lo que Leandro Paredes y Camila Galante siguen estando en el ojo de la tormenta mediática. Sin embargo, y a pesar de los diversos dichos a su alrededor, ellos dejaron en claro que siguen unidos como siempre, y que los rumores solo se quedan en eso. La influencer habló con Intrusos (América) y fue tajante al exponer que habían visto la noticia juntos, y que él jamás había conocido a Evangelina Anderson. Por lo que su visita a Nicolás Vázquez se volvió otra confirmación de que no hay una crisis entre ellos.

A.E