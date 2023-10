Tras su reconciliación, Marcelo Tinelli reveló que Zaira Nara vuelve al Bailando 2023

Zaira Nara estuvo envuelta en un conflicto que involucraba a Coti Romero y Charlotte Caniggia después de que la correntina dijera una frase desafortunada en el Bailando 2023. La modelo renunció públicamente al streaming del certamen, pero ahora Marcelo Tinelli reveló que va a volver.

Marcelo Tinelli reveló que Zaira Nara vuelve al Bailando 2023

La ex Gran Hermano reveló la conversación que tuvo con la conductora: “Con el tema de Zai, yo le pedí disculpas en privado ni bien salí del streaming ese día de lo ocurrido. Si bien no fue lo que yo pensaba, no estaba bueno reproducir ese comentario en televisión. Es lo más y la entiendo. Le agradezco sus palabras y la verdad es que la quiero mucho. Tuve la suerte de conocerla en el trabajo. Ojalá pueda volver".

En el programa del Bailando 2023, Marcelo Tinelli hizo mención a lo sucedido y le preguntó a Coti Romero cómo se sentía. "Le mandamos un beso a Zaira Nara. El otro día hablé con ella, más allá del enojo con el tweet. La verdad es que si ella se sintió mal y dice que va a volver, no sé si al streaming, pero al jurado si", explicó el conductor. "Cuando me voy yo puede volver", remató Pampita

AF.