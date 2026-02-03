Revelaron el pedido de Griselda Siciliani a Luciano Castro tras el pasacalle: "Por el bien de su estado emocional"

La novela entre Griselda Siciliani y Luciano Castro sumó otro capítulo luego de que él le expresara cuánto la ama y extraña en un particular pasacalle, que se volvió viral en las redes sociales. Si bien trascendió que la actriz dio por terminada su relación con el actor, esta estrategia llamó su atención y reaccionó.

El fuerte reclamo de Griselda Siciliani a Luciano Castro

Griselda Siciliani decidió ponerle punto final a los rumores y versiones que circularon en los últimos días sobre su situación sentimental. A través de un mensaje privado que le envió a Pochi, panelista del ciclo Puro Show, la actriz fue tajante al aclarar que su relación con Luciano Castro terminó tras el revuelo mediático que generó la infidelidad de él con una joven danesa que conoció en Madrid.

Con palabras firmes y sin rodeos, la protagonista de la exitosa serie Envidiosa, de Netflix, dejó en claro que está soltera y que busca frenar la ola de especulaciones sobre su vínculo con él. Sin embargo, el fin de semana, se viralizó un llamativo pasacalles que apareció en la puerta de su edificio. "Griselda te amo. Hasta el final, te extraño mucho", decía el mensaje que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani con el objetivo de reconquistarla y obtener su perdón.

Griselda Siciliani

Según trascendió, este gesto romántico no fue bien recibido por la artista y lejos de emocionarla, la sorprendió de manera negativa y generó un profundo malestar en ella. Esta molestia se debe a que esperaba transitar la ruptura con bajo perfil y cuidado emocional, algo que su expareja no respetó y que por eso ahora volvieron al centro de la escena.

El pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

Qué le dijo Griselda Siciliani a Luciano Castro tras el revuelo del pasacalle

De acuerdo a la información que brindó el periodista Juan Etchegoyen, Griselda Siciliani se encuentra enfocada en la filmación de la película Felicidades, bajo la dirección del español Álex de la Iglesia, pero aún así se hizo tiempo para comunicarse con Luciano Castro tras ver el pasacalles frente a su residencia. El motivo de su llamado habría sido pedirle, de manera directa, que evitara seguir exponiéndola públicamente en medio de una situación que ya le resultaba abrumadora.

"Griselda llamó a a Castro para pedirle que por favor no la expusiera más", reveló Juan Etchegoyen. En este sentido, agregó: "Según me cuentan desde su círculo cercano, ella siente que necesita, por el bien de su estado emocional, ponerle un cierre a todo esto".

Por su parte, Luciano Castro habría negado cualquier responsabilidad en la colocación del pasacalles. Según el periodista, el actor expresó no haber sido el autor de este gesto romántico que generó tanto revuelo en la vía pública y en las redes. Lo cierto es que ella habría confirmado que se trataba de él porque existirían algunos indicios. De esta manera, revelaron el pedido de Griselda Siciliani tras ver el pasacalle de Luciano Castro: que no la exponga más en los medios y pueda transitar la separación de forma tranquila.