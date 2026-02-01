Así es el patio de juegos de Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson: mini plaza de madera, sets de ciencia y una tierna granja

Mientras Maxi López continúa consolidando su presencia en los medios argentinos, Daniela Christiansson atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida. A tan solo un mes de haber sido madre por segunda vez, la modelo abrió las puertas de su casa en Suiza y mostró en su cuenta personal de Instagram cómo es el espacio de juegos que diseñó para Elle, la hija mayor de la pareja, un rincón pensado para estimular la curiosidad, la autonomía y el aprendizaje desde los primeros años de la infancia.

El rincón de juego de Elle, hija de Maxi López y Daniela Christiansson

Lejos de tratarse de una habitación convencional, el rincón de juegos de Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson fue concebido bajo una mirada pedagógica inspirada en el método Montessori. Madera natural, tonos suaves y estructuras seguras dominan la lúdica escena, creando una atmósfera cálida donde el juego se convierte en herramienta de desarrollo. La propuesta combina movimiento, exploración y creatividad, todo dentro del living familiar.

Elle, hija de Maxi López y Daniela Christiansson | Instagram

Entre los elementos más destacados aparece un set Montessori 5 en 1 de madera, que incluye un triángulo de Pikler, una rampa reversible, un arco de escalada y un módulo conector. Este tipo de estructura permite que la nena suba, baje, se deslice y experimente distintas formas de desplazamiento, fortaleciendo la motricidad gruesa y la coordinación. Además, su diseño atemporal se integra a la decoración del hogar, demostrando que funcionalidad y estética pueden convivir.

La propuesta no se limita sólo al movimiento físico. También hay lugar para juegos de encastre, rompecabezas de pocas piezas y láminas ilustradas donde la única hija mujer del exjugador coloca pequeños animales de plástico en el sitio correspondiente. Estos materiales favorecen la motricidad fina, la concentración y la resolución de problemas, habilidades fundamentales en la primera infancia. A esto se suman cuentos infantiles y sets de ciencia adaptados a su edad, pensados para incentivar preguntas y descubrimientos.

Daniela Christiansson una mamá centrada en los detalles

Otro de los rincones preferidos de la heredera de Daniela Christainsson y Maxi López es una pequeña granja de juguete, ideal para el juego simbólico. Allí, la niña recrea escenas cotidianas, inventa historias y desarrolla su imaginación mientras interactúa con cada figura. Este tipo de dinámica no solo estimula el lenguaje y la creatividad, sino que también fortalece la autonomía, permitiéndole tomar decisiones dentro de un entorno seguro.

Elle, hija de Maxi López y Daniela Christiansson | Instagram

En este sentido, la modelo destacó en sus redes que buscó crear un “espacio seguro para aprender, explorar y divertirse” dentro de su living, subrayando la importancia de ofrecer materiales que acompañen cada etapa. Incluso pensó en Lando, su bebé recién nacido, incorporando estímulos visuales y sensoriales adecuados desde el nacimiento. De esta manera, el área de juegos no solo responde a las necesidades de Elle, sino que también está preparada para adaptarse al crecimiento de ambos hermanitos. "Estos momentos hacen que el desorden valga la pena", señaló la sueca.

La repercusión no tardó en llegar entre los usuarios en sus redes sociales, y entre los comentarios se destacó el propio mensaje de Maxi López celebrando la iniciativa de Daniela Christiansson: "Me encanta, y a Elle también". En los videos compartidos en la famosa red social de la camarita se ve a la menor desplazarse con confianza, deslizarse por la rampa y superar pequeños desafíos con entusiasmo, reflejando el espíritu del espacio: un entorno donde el juego es protagonista y el aprendizaje surge de manera natural dentro del hogar que comparten el exesposo de Wanda Nara y la empresaria.

