Para Griselda Siciliani el comienzo de este 2026 estuvo envuelto en un impensado sacudón mediático. Tras la difusión de los audios que Luciano Castro le envió a una actriz española la artista nacional decidió correrse del foco público y dejó que su por aquel entonces novio brinde las explicaciones correspondientes respecto a esta traición. No obstante, ante el hermetismo de la pareja de actores, finalmente la protagonista de la serie Envidiosa (Netflix) rompió el silencio y habló de su separación con fechas incluidas.

Griselda Siciliani: las consecuencias del GuapaGate

Lo que comenzó siendo una bonita historia de amor, se transformó en la peor de las pesadillas para Griselda Siciliani quien, sin habérselo propuesto, recibió este año en medio de un verdadero escándalo luego de que Luciano Castro le haya sido infiel. Si bien se estimaba que la artista había decidido poner punto final a su relación desde el momento en el que el GuapaGate estuvo en la boca de todo el mundo, la intérprete habló por primera vez de su vuelta a la soltería.

Griselda Siciliani y Luciano Castro | Instagram

En este contexto, la periodista de Puro Show (eltrece), Pochi, reveló que este último fin de semana de enero, mantuvo un intercambio de mensajes con Griselda donde, además de llevarla de halagos, también le consultó sobre su vínculo con el dramaturgo. Para ello, confesó que primero le manifestó su admiración por su trabajo en las ficciones y que, “cualquier cosa que quiera saber”, le pregunte que ella le iba a pasar toda la información que esté a su alcance.

La palabra de Griselda Siciliani sobre Luciano Castro

Mostrándose muy reacia a brindar alguna declaración donde aborde los pormenores de su estado emocional actual, Griselda Siciliani despejó dudas y disparó tajante: “Estoy separada hace varias semanas, ¡así que ya está!”. Sin mayores preámbulos, se despidió de la panelista marcando una pronunciada distancia.

Griselda Siciliani y Luciano Castro | Instagram

En medio de una sobre exposición y los gestos de su exnovio para conquistarla, Griselda intenta correrse sin éxito de la presión de los medios. Así quedó demostrado este sábado cuando el exmarido de Sabrina Rojas le colocó un pasacalle en la puerta de su casa con el afán de volver a recuperar su amor. En dicha oportunidad, también apostó al silencio como una poderosa herramienta para transmitir su desilusión.

Cabe destacar que, la periodista Paula Varela reveló el presunto motivo por el cual se habrían distanciado definitivamente: “Ya no le gusta verse a ella porque no solo hay memes de Luciano, esto la arrastró a ella a ser partícipe de burlas, de chiste, de mujeres que la critican. Se siente muy juzgada, no la está pasando bien y con Luciano está ahí. Está enojada”.

Finalmente, concluyó: “Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. Lo que me decía es ‘no es el cuerno en sí’, que eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa, sino que tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”.

Ahora, con esta confirmación oficial, Griselda Siciliani inicia su vida alejada de Luciano Castro, con quien mantuvo un apasionado romance. Al parecer, la pérdida de confianza y el daño a su imagen pública en pleno éxito de su serie en Netflix fueron los desencadenantes para que no haya vuelta atrás entre quien se habían posicionado como una de las parejas más sólidas del espectáculo.

NB