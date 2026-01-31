Así fue la despedida de soltera de Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán: mini velo de tul y estilismo urbano

Este fin de semana, Lucía Galán sorprendió a todos sus seguidores al compartir una divertida postal de su hija, Rocío Hazán, tras realizar su despedida de soltera. La joven artista de 28 años, quien vive en Madrid junto a su pareja Damián Aramendi, viajará en las próximas semanas a Argentina donde llevará a cabo su casamiento.

La descontracturada despedida de soltera de Rocío Hazán

Para Lucía Galán y su hija, Rocío Hazán, comenzó la cuenta regresiva. La joven estudiante de psicología se prepara para dar el gran paso: en marzo de este año contraerá matrimonio con el mánager de su madre. Es por ello que, antes de aterrizar en nuestro país, realizó una divertida fiesta de soltera, la cual dejó ver algunos de los detalles en su cuenta personal de Instagram.

Por un lado, la heredera de la vocalista del icónico dúo Pimpinela se tomó una selfie en el palier de un sofisticado edificio donde se la pudo ver vistiendo anteojos de sol lleno de brillos en el marco, una vincha con la palabra “bride” -novia a punto de casarse, en inglés- junto a un mini velo de tul que cae armoniosamente sobre su cabello y un ramo de flores blancas en la mano.

Lejos de caracterizarse como las tradicionales novias, la artista decidió un look cien por ciento urbano, utilizando una imponente campera de cuero negro del estilo trench y una camisa blanca que se asoma en la parte superior. Sin mayores descripciones ni tantos detalles, la sobrina de Joaquín Galán se prepara para dar el gran paso en su vida.

Lucía Galán, una mamá súper orgullosa de su hija

Por su parte, Lucía Galán de este lado del continente también celebró la despedida de soltera de su única hija. Ajustándose a las nuevas tecnologías y quebrando las barreras digitales, la cantante popular utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un screenshot de la historia que compartió Rocío. “Se vino la despedida de soltera nomás jaja”, escribió en el posteo junto a emojis con una carita con ojos con lágrimas y otra llena de corazones, mostrando su entusiasmo por esta nueva etapa.

Cabe destacar que la historia de amor entre la joven y su futuro marido comenzó hace tiempo atrás, cuando Damián trabajaba con la intérprete. “Se pusieron de novios ocultamente cuando nos entregaron el Grammy a la Trayectoria en Las Vegas. Ellos creían que ninguno sabía, pero nosotros sabíamos hace un montón”, contó Lucía en una entrevista en el programa Almorzando con Mirtha Legrand.

Al momento de blanquear su noviazgo, los tortolitos se mostraron nerviosos y expectantes por la reacción de su entorno. “Cuando oficializaron, les dijimos: chicos, relájense”, expresó la mayor del dúo Pimpinela. En esta línea, destacó el amor que se tienen: “Lo más lindo es ver que se quieren, que se acompañan. Y yo, como madre, no puedo pedir más que eso”.

Así, sin mucha planificación y con la sencillez como bandera, el festejo se llevó a cabo en la absoluta discreción del suelo madrileño. De esta manera, Rocío Hazán comenzó la cuenta regresiva para el casamiento con el ex manager de su mamá que está previsto para marzo. Aunque no trascendió la fecha exacta del evento, el mismo será un hito en la familia de Lucía Galán, quien va a ver a su hija dar el gran paso junto al amor de su vida.

