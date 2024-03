Mirtha Legrand deberá reemplazar a su nieta Juana Viale en la conducción de los almuerzos durante dos semanas. Ya lo confirmó la producción del ciclo que se trasmite todos los domingos por la pantalla de ElTrece.

La reconocida y querida conductora argentina se pondrá a la cabeza del legendario programa nuevamente, pero eso no es todo, ya que además deberá seguir conduciendo "La Noche de Mirtha", que se emite los sábados.

La razón por la cual Juana se ausentará del ciclo "Almorzando con Juana" tiene que ver con un nuevo proyecto de la conductora. Durante ese tiempo, la nieta de Mirtha grabará un exclusivo documental en el océano Atlántico.

Imagen reciente de Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand se muestra muy contenta en cada programa por la oportunidad de seguir en la pantalla de los argentinos, por lo tanto, sus seguidores y fanáticos no creen que reemplazar a Juana Viale por dos semanas sea un problema para la reconocida diva argentina.

Mirtha Legrand reveló cuál fue su única adicción

En diálogo exclusivo con este medio, la conductora de ElTrece admitió al hablar de su esposo cuál fue la única adicción que tuvo en su vida: “Yo fumaba y Daniel (Tinayre), mi marido, no fumaba”.

Además, Mirtha Legrand confesó por qué decidió dejar de fumar: “Un día Daniel me dio un beso y no le agradó que oliera a cigarrillo. Me dije ‘qué feo que me diga eso, tengo que dejar de fumar’”.

J.C.C