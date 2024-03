Mirtha Legrand habló en +CARAS sobre la decisión de volver a trabajar en pandemia: "Estaba rara"

Mirtha Legrand, madrina de CARAS TV, realizó un repaso de toda su carrera artística, familia y amores en el nuevo programa +CARAS con la conducción de Héctor Maugeri, director de la Revista CARAS.

La conductora rememoró aquella fuerza y decisión que tomó para volver al ruedo con su programa, que tanto éxito generó y genera en la televisión argentina. "Estaba rara y decía 'no soy la Chiquita de antes'. Elvira (empleada doméstica) me decía 'está espléndida, señora' y yo le contestaba que no", recordó la actriz.

Su médico, Facundo Manes, le recomendó volver a las pistas de lo que ella más amaba: su programa. "Lo llamé y vino amablemente. Fuimos a mi escritorio, se sentó frente a mi y le dije 'estoy rara'", reveló Mirtha respecto de su sensación y el contexto previo a retornar a la pantalla grande.

"Me siento rara, mi cerebro no funciona como antes", afirmó en cuanto al diagnóstico personal que hizo sobre lo que le estaba ocurriendo. Por consiguiente, comentó que el neurólogo tomó una lapicera y escribió en un papel "trabaje, trabaje", y que al poco tiempo regresó a la televisión.

La 'Chiqui' fue la primera aparición y entrevistada del nuevo programa a cargo de Héctor Maugeri, director de la Revista Caras. En esta entrevista exclusiva, que cuenta con dos partes, la diva aceptó el compromiso de amadrinar este nuevo canal.

De esta manera, el reciente éxito que cuenta la vida de las celebridades y realezas tiene una madrina: Mirtha Legrand, la 'Chiqui' o la diva de la televisión argentina que contagia alegría por donde pasa.

