Revelaron que la madre de Benjamín Vicuña viajó de Chile porque el actor vive sus peores días: “Está roto por dentro”

Recientemente se conoció que Benjamín Vicuña estaría atravesando uno de los momentos más complicados de su vida personal. Y es que la decisión de La China Suárez de escolarizar en Turquía a Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común, le generó una profunda tristeza al actor, quien según trascendió, se encuentra devastado.

Los hijos de la China Suárez en Turquía

En medio de este complicado presente, se conoció que la madre de Benjamín Vicuña viajó desde Chile hasta Buenos Aires para contenerlo en este delicado momento. La noticia rápidamente comenzó a circular en los medios y varios periodistas revelaron el estado emocional del actor y el trasfondo legal que arrastra esta situación.

La visita de la madre de Benjamín Vicuña

Fue la periodista Débora D’Amato quien brindó detalles sobre la difícil situación que está viviendo Benjamín Vicuña: “Está roto por dentro por lo que todos sabemos, y porque Magnolia tiene la edad de Blanquita”, señaló la panelista, haciendo referencia al recuerdo de la hija que el actor perdió hace más de una década.

Benjamín Vicuña y sus hijos

Según explicó, el último viaje de los pequeños a Chile habría sido un punto de quiebre: “El reencuentro familiar mostró a los niños tristes por no ver a su papá. No digo que estaban mal, estaban tristes”. Ante esto, la madre del actor tomó la decisión de viajar sin avisarle para brindarle apoyo. “Ella lo vio cuando fue a Chile y decidió viajar sin avisarle”, reveló D’Amato sobre el gesto de contención.

El conflicto legal entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

Además del presente emocional que tiene devastado a Benjamín Vicuña, la situación con la China Suárez sumó un nuevo capítulo legal a su presente. El abogado del actor, Máximo Petracchi, aseguró públicamente: “Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, porque ambos progenitores tienen derecho a decidir sobre la educación. Eso está establecido en el acuerdo firmado”.

La China Suárez y Benjamín Vícuña

Frente a estas declaraciones, la China Suárez se comunicó con el periodista Gustavo Méndez y desmintió la versión de Vicuña. La actriz afirmó que Magnolia y Amancio mantienen contacto con su padre y que le cuentan detalles de su nueva rutina escolar en Turquía.

Además, Méndez explicó en el programa Mujeres Argentinas que la escolarización responde a lo estipulado en el convenio de convivencia: “Como hubo un acuerdo entre Agustín Rodríguez y Máximo Petracchi, los nenes van a estar 30 días con la China Suárez y 10 días con el padre. Es lógico que la madre los quiera escolarizar en Turquía”.