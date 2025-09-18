Sarah Burlando visitó a su sobrino, Beltrán: "Hablame de felicidad"

Barby Franco prioriza el buen vínculo entre Sarah y sus hermanas, las hijas que tuvo Fernando Burlando con su anterior matrimonio. Tanto es así que la llegada del nuevo integrante a la familia lo vive con mucha emoción y felicidad. En las últimas horas, la modelo compartió con sus seguidores que fue a visitar a Beltrán, el hijo que tuvo María Burlando, junto a su pequeña de dos años y causó mucha ternura en los usuarios.

Sarah Burlando y su sobrino, Beltrán protagonizaron una tierna escena familiar

Sarah Burlando volvió a ser protagonista de una tierna escena familiar. Esta vez, en su especial encuentro con Beltrán, el hijo de María Burlando. La encargada de compartir el dulce momento fue Barby Franco a través de sus historias de Instagram, donde la siguen más de dos millones de personas.

"Hablame de felicidad", escribió la modelo junto a un video que muestra a la niña de dos años junto al pequeño a puras carcajadas. En el living de la residencia de la hija de Fernando Burlando, este encuentro se volvió mágico para los niños y la conductora no dudó en atesorar este instante. "Sobrino y tía", agregó Barby Franco a su posteo.

Sarah Burlando a pura risas con su sobrino Beltrán.

Mientras enfocaba a Sarah saltando en el sillón y a Beltrán riéndose sin parar en los brazos de su mamá, se escucha decir a Barby: "Ay qué miedo estos dos por favor". Su frase hace alusión a que, debido a su poca diferencia de edad, crecerán juntos y que seguramente serán cómplices en muchas travesuras.

En otra parte de la grabación, Sarah Burlando cuenta hasta tres y entretiene a Beltrán con sus divertidas ocurrencias. Con un look boho chic súper cómodo y descalza, la niña disfrutó de una tarde repleta de amor y juegos junto a su sobrino de a penas meses de vida.

De esta manera, Sarah Burlando visitó a su sobrino, Beltrán, y su madre Barby Franco publicó el tierno clip junto al texto: "Hablame de felicidad". Un posteo que derritió las redes sociales y volvió a tener como protagonista a la hija de la top model y Fernando Burlando.