Benjamín Vicuña no sabía que sus hijos habían empezado la escuela en Turquía y va a iniciar acciones legales contra la China Suárez. La situación se conoció luego de que se difundieran imágenes que confirmaron el inicio de clases en el exterior. El actor se mostró sorprendido por la decisión y comenzó a evaluar medidas formales vinculadas a su expareja.

Benjamín, Amancio y Magnolia Vicuña

En las últimas horas, los conflictos entre la expareja de actores sumaron un nuevo capítulo, luego de que la ex Casi Ángeles posteara en su cuenta de Instagram una imagen donde se ve a sus tres hijos con uniformes escolares. En las fotos, Amancio y Magnolia Vicuña estaban en un colegio, lo que confirmó su inicio de clases en Estambul.

"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", colocó en sus historias la influencer.

Según trascendió, Benjamín Vicuña no estaba al tanto de esta decisión y estaría evaluando iniciar acciones legales contra la China Suárez. El tema fue abordado en el Diario de Mariana (América), donde Guido Zaffora aseguró que el actor se enteró por redes sociales de la escolarización de sus dos hijos.

“Él sabía que estaban tomando clases de apoyo, pero no que estaban formalmente inscriptos en un colegio”, explicó el panelista. Aunque no se especificó el nombre del colegio, se supo que se trata del mismo establecimiento al que asistieron las hijas de Wanda Nara durante su estadía en Turquía. Este dato reforzó la idea de que se trata de una escolarización formal y no de actividades extracurriculares.

"Mañana (viernes 19/9) vuelven los hijos de Benjamín Vicuña por 20 días a la Argentina, desde Turquía. Esto lo arreglaron los abogados por el régimen. Vicuña se está enterando por esta foto, que supuestamente eran clases de apoyo e intensificando lo que hacían en la Argentina... Yo conté que él dijo que está todo mal con La China. Sobre todo, porque esto es una provocación", amplió Guido Zaffora.

En la misma línea, el periodista expresó que la mayor parte del enojo del artista está relacionado con el posteo de ‘Papá del año’ que la modelo realizó en su cuenta. "Está furioso, no hay comunicación con la China, vuelven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen", concluyó el panelista.

VDV