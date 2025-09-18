Benjamín Vicuña protagonizó un nuevo episodio vinculado a la crianza de sus hijos con la China Suárez, tras conocerse la escandalosa manera en que se enteró de un cambio importante en la vida escolar de los menores. La situación generó repercusiones en su entorno y abrió una instancia de análisis legal que podría avanzar en los próximos días.

Benjamín Vicuña se enteró de la peor forma de la escolarización de Magnolia y Amancio

Benjamín Vicuña se vio sorprendido por una decisión tomada por la China Suárez que involucra directamente a sus hijos. La escandalosa manera en la que se enteró del inicio del ciclo escolar en Turquía derivó en una reacción inmediata por parte del actor, que comenzó a evaluar medidas judiciales.

Amancio, Benjamín y Magnolia Vicuña

En las últimas horas, la ex Casi Ángeles realizó un posteo en sus historias de Instagram donde mostró que sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, iniciaron un nuevo ciclo escolar en Estambul. "Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió junto a la foto.

Según reveló Ángel de Brito, Benjamín Vicuña no fue informado por la decisión que tomó la China Suárez sobre la escolarización de sus hijos. "Se enteró por las redes", remarcó el conductor.

De esta forma, aclaró que el actor no dio su consentimiento para que los menores empiecen de forma oficial sus clases en Estambul, lo que abrió la puerta a un posible conflicto legal.

Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña

En la misma línea, el abogado del artista, Máximo Petrachi, confirmó que no existió comunicación formal sobre el tema y expresó su postura en los medios, donde mencionó que nunca fueron informados de este cambio en la rutina de los menores. “Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”, comentó.

Cabe destacar que la escolarización de Magnolia y Amancio en Estambul se suma a una serie de desacuerdos entre Benjamín Vicuña y la China Suárez desde su separación. La organización de los viajes, el uso de imágenes de los menores y la toma de decisiones vinculadas a su educación son puntos de tensión recurrentes entre ambos.

Benjamín Vicuña

Por su parte, se conoció que el colegio que eligió la artista para que los menores asistan es el mismo al que los hijos de Wanda Nara fueron cuando vivían en dicho país. Aunque no se difundieron detalles sobre el establecimiento, se trata de una institución privada con orientación internacional. “Es una decisión trascendental en la vida de cualquier menor”, agregó Máximo Petrachi.

Amancio, Benjamín y Magnolia Vicuña

Benjamín Vicuña se enteró de manera inesperada de que sus hijos iban al colegio en Turquía, en una situación que generó repercusiones dentro de su vínculo con la China Suárez. El episodio dejó en evidencia diferencias en la toma de decisiones familiares y abrió una instancia de análisis legal por parte del actor.

VDV