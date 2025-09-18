La guerra de la China Suárez y Benjamín Vicuña tuvo un giro inesperado, cuando la actriz confirmó que sus tres hijos comenzaron a vivir en Turquía. Si bien se había confirmado que Rufina Cabré había cambiado su centro de vida, para acompañar a su mamá y comenzar una aventura interesante, ahora se dio a conocer que Amancio y Magnolia se alejaron de la Argentina definitivamente. Los usuarios de las redes sociales quedaron sorprendidos ante esta confirmación, ya que el actor había dicho que no estaba enterado de una escolarización en el exterior, y la polémica estalló.

China Suárez y sus hijos, Benjamín Vicuña

El mensaje con el que la China Suárez confirmó que sus tres hijos están escolarizados en Turquía

Las últimas semanas de la China Suárez fueron a pura diversión y felicidad. Sus tres hijos se encuentran en Turquía con ella, según muchos medios de comunicación sabían, por tiempo ilimitado. Amancio y Magnolia Vicuña volverían a la Argentina para continuar con sus estudios. Por su parte, su padre, Benjamín Vicuña, también había expresado que su centro se encontraba en el país, mientras él disfrutaba del estreno de "Papá x 2". Sin embargo, todo lo que se sabía se dio vuelta.

China Suárez y sus hijos, Benjamín Vicuña

La China Suárez mostró con orgullo como sus tres hijos se adaptaban a una nueva cultura y al idioma. Incluso, compartió videos en Instagram de ellos hablando en turco, cuando los rumores de una escolarización en el exterior comenzaron a correr. Rápidamente, el actor desmintió la noticia, asegurando que los menores volverían a la Argentina para seguir con sus estudios allí. Finalmente, este jueves 18 de septiembre, la actriz contradijo a Vicuña, y confirmó que sus tres hijos viven con ella en Turquía.

En un collage de fotos, donde se puede ver que llevan el uniforme del colegio, la China expresó: "Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma". De esta manera, agregó la fecha "28 de agosto del 2025", denotando que su escolarización había comenzado hace un tiempo atrás. "Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadisimos, felices", decretó en la historia de Instagram.

La historia de la China Suárez con la que contradice a Benjamín Vicuña

Rápidamente, los usuarios de las redes sociales se pronunciaron y dieron a conocer sus diversas opiniones. Una de las dudas que más se encontró fue si iban al mismo colegio que Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, cuando ellas vivían en Turquía. La China Suárez se aseguró de resguardar la intimidad y colocar el emoji del corazón rojo para tapar los logos del instituto, pero las comparaciones de uniforme comenzaron, y muchos aseguraron de que se trataba del mismo lugar.

A.E