En una emotiva entrevista en el programa “Mañanísima”, Majo Martino reveló detalles impactantes sobre un difícil episodio de salud que atravesó durante el año 2022: un diagnóstico de cáncer de mama.

"Hace un año más o menos estaba tranquila en mi casa hablando por teléfono con mi novio de ese momento... Me toco una mama y me siento una bolita chiquitita, llamé a mi ginecóloga, me hice una ecografía y mi médica me hizo hacer una biopsia", comenzó relatando. "Era cáncer de mama. No saben el miedo que tenía. Hay que actuar rápido", agregó.

A pesar del difícil momento, Majo optó por mantener su situación en privado mientras buscaba una solución: "Yo en ese momento no quería contar nada, quería resolverlo y atravesarlo".

La panelista confirmó que se realizó una operación el 17 de enero de este año y describió sus sentimientos durante ese periodo: "Estaba muy triste, angustiada y asustada, fue un verano en el que pasé una película de terror. Si lo agarrás a tiempo hay muchas chances de curarse".

El mensaje de Majo Martino luego de su confesión

Como era de esperarse, la revelación de Majo Martino causó un gran revuelo, no sólo entre sus compañeros televisivos, sino también en sus seguidores.

Después del programa y ante el aluvión de mensajes que recibió, la panelista decidió agradecer a través de sus redes. Con un video, Majo expresó: “Así estoy leyéndolas, no paro de llorar. Gracias por el amor”, escribió junto al clip en donde se la veía con los ojos llenos de lágrimas.

