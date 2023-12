La boda de Nicole Neumann y Manu Urcera ha estado en el centro de la atención mediática, y ahora surge un nuevo capítulo intrigante. Karina Iavícoli reveló en “Intrusos” a qué famoso se le retiró la invitación y por qué.

Según la información compartida por la panelista, Robertito Funes Ugarte fue desinvitado del esperado enlace matrimonial.

Por qué Nicole Neumann le retiró la invitación a Robertito Funes

Karina explicó que la situación se desencadenó después de que Pía Shaw mostrara la exclusiva invitación en el programa de Georgina Barbarossa, donde ambos trabajan.

"Nadie tenía la invitación, y cuando Pía la mostró, alguien le avisó a Nicole. Ella hizo zoom a la tarjeta porque cada invitación tiene un número, que era 223, y cuando fueron a la lista vieron que él tenía ese número", detalló Iavícoli en el programa de América.

La reacción de Nicole Neumann no se hizo esperar. Según la periodista, la modelo llamó personalmente a Funes Ugarte para expresar su descontento y comunicarle que no era bienvenido en la boda. "Ella lo llamó, le dijo ‘no me gusta lo que hiciste, no vayas al casamiento porque te acabo de desinvitar’”, afirmó Karina en “Intrusos”.

En medio de esta controversia, Laura Ubfal confirmó la novedad de su colega, ya que se había puesto en contacto con Funes quien le reveló que había sido desinvitado: “Le pregunté y me dijo ‘tiene razón Karina, Nicole se enojó porque mostramos el mapa a pesar de que yo pedí que no lo pusieran. Pero sí estoy yendo al casamiento’”, señaló Ubfal, revelando que Funes Ugarte ha decidido asistir a pesar de la desinvitación inicial.

