Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron después de 17 años de relación y tres hijos en común. Un final que sorprendió a propios y extraños, pero que se venía rumoreando desde hace meses y que nunca pudo terminar de desprenderse de una palabra clave: infidelidad.

Los rumores sobre la infidelidad de Martín Demichelis a Evangelina Anderson que terminó con la pareja

Hoy, todos los portales de noticias hablan de la infidelidad de Martín Demichelis a Evangelina Anderson. Pepe Ochoa no tuvo reparos en confirmarla e incluso dar lujos de detalles, con nombre y apellido a cuestas.

“Tuvieron un vínculo de cuatro meses. Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica”, dijo el panelista. Según él, la información salía de la propia joven en cuestión, una DJ llamada Stephie Moreno que actualmente se encuentra en España, pero que había estado un tiempo en México.

Aunque la información no fue confirmada, y hasta llegó a ser negada, Pepe Ochoa se mantuvo firme en su discurso. “Le robó el corazón”, dijo, dejando en claro que no se trató de algo pasajero solamente.

Los rumores sobre una infidelidad de Martín Demichelis a Evangelina Anderson que provocó una crisis

Entre el final del 2023 y el primer semestre del 2024, los rumores sobre una nueva infidelidad por parte de Martín Demichelis se hicieron presentes. En esta ocasión, Augusto “Tartu” Tartúfoli, reveló que el director técnico había conocido a una azafata durante uno de los viajes de River.

Martín Demichelis en River.

Aunque en su momento esta noticia fue tildada como una “opereta contra River”, donde el director técnico trabajaba, en octubre del 2024 fue Yanina Latorre quien la volvió a traer a escena. “A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que él o estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea que la conoció en un viaje de River. Precisamente, cuando iban a concentrar, y ahí empezó un vínculo no sé si de un día, dos días, tres, medio minuto, o una relación paralela”, sentenció.

No conforme con eso, aseguró que cuatro fuentes le confirmaron la situación, aunque intentaron quitarle peso definiéndolo como algo que “fue poquito”. También se atrevió a sentenciar que Anderson lo había echado de la casa apenas se enteró y que él aceptó las acusaciones de inmediato.

Los rumores que dispararon la separación durante el embarazo de Evangelina Anderson

Cuando Evangelina Anderson transitaba su segundo embarazo, se encargó de confirmar su primera separación de Martín Demichelis. Dijo que era la primera vez que enfrentaban una crisis y que se había dado por “la posesión” que cada uno sentía por el otro, aunque negaba cualquier posibilidad de terceros en discordia. “Soy consciente de que haber tomado esta decisión embarazada dispara millones de elucubraciones” agregó, y apuntó contra “La intolerancia, celos, algo de orgullo y tal vez una hipersensibilidad”, como principales motivos de su distanciamiento.

Esta aclaración, tan enfática, no fue casualidad. Desde hacía varios meses que los rumores sobre infidelidades por parte de él hacia ella los rodeaban y se hacían cada vez más fuertes. Si bien ninguno de ellos se terminó de confirmar, el anuncio de la separación les daba una entidad y peso completamente diferentes.

Evangelina Anderson en su segundo embarazo.

Aunque ninguna de las infidelidades fue confirmada, lo cierto es que tras cada uno de sus rumores siguió una separación o una crisis en la pareja. Ahora, tras 17 años de amor, Evangelina Anderson y Martín Demichelis parecen haber puesto un final definitivo a su relación.